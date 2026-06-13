Ngày 10/6, tại quán trà gần khu phố Thủy Nhai Thiết Tượng Tự, Thành Đô, một "bông sen song sinh" đang trong thời kỳ hé nở đã trở thành tâm điểm, trang Sohu đưa tin.

Bông hoa đặc biệt này được ví như "báu vật trong thế giới các loài hoa", bởi hiện tượng hai bông sen cùng mọc trên một cuống là cực kỳ hiếm gặp, với xác suất chỉ khoảng 1/100.000.

Sự xuất hiện của "bông sen song sinh" không chỉ khiến không gian quán trà thêm phần thanh nhã mà còn nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhiều khách đến thưởng trà đã bị thu hút bởi vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên, tranh thủ dùng điện thoại, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm có.

Nhiều du khách đến ngắm và chụp ảnh với hoa sen quý hiếm. Ảnh: QQ

Bên cạnh bông sen, không gian quán trà trở nên đặc biệt hơn khi nhiều người vừa thưởng thức hương trà, vừa ngắm nhìn đóa hoa kỳ lạ trước mắt. Khung cảnh yên bình, hài hòa giữa con người và thiên nhiên khiến nhiều du khách thích thú.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, "hoa sen song sinh" được xem là biểu tượng của may mắn, cát tường và những điều tốt đẹp đến cùng lúc. Mỗi lần hiện tượng này xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Theo nhiều người, việc "bông sen song sinh" nở tại Thành Đô không chỉ cho thấy môi trường sinh thái địa phương đang được cải thiện mà còn phản ánh nét đẹp văn hóa, sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên trong đời sống đô thị.

Sau khi hình ảnh về bông sen quý hiếm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ngày càng nhiều người tìm đến quán trà với mong muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Với chủ quán, đây là một món quà bất ngờ; còn với những vị khách ghé thăm, đó là trải nghiệm khó quên giữa nhịp sống hiện đại hối hả.