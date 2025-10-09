Cuộc thi UOB Painting of the Year vừa công bố trao giải tại TPHCM. Họa sĩ Cao Văn Thục với tác phẩm Gắn kết tạm thời đã vượt qua nhiều bài dự thi để đoạt giải thưởng cao nhất – Nghệ sĩ thành danh.

Họa sĩ Cao Văn Thục đoạt giải thưởng cao nhất của hạng mục "Nghệ sĩ thành danh".

Tranh được sáng tác bằng chất liệu sơn mài và kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm. Tác phẩm thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của nam họa sĩ dành cho tầng lớp lao động.

Anh muốn khắc họa những thân phận bị dịch chuyển trong cuộc sống mưu sinh, tinh thần đoàn kết của con người và quá trình đô thị hóa ở những thành phố lớn, thông qua lăng kính chất liệu và kỹ thuật đương đại.

“Tôi vẽ dựa trên sự quan sát người lao động tại Hà Nội, có những người từ vùng cao xuống thành phố để làm việc. Tôi muốn thể hiện vẻ đẹp lặng lẽ và nghị lực bền bỉ của những người lao động nhập cư với sự tôn trọng sâu sắc”, anh nói với VietNamNet.

Tác phẩm "Gắn kết tạm thời" của họa sĩ Cao Văn Thục.

Qua tác phẩm, Cao Văn Thục mong có thể truyền cảm hứng để mọi người suy ngẫm và góp phần thu hẹp những khoảng cách trong xã hội bằng sự thấu hiểu, bao dung và đồng cảm. Hội đồng giám khảo đánh giá cao tác phẩm ở cảm xúc, sự sáng tạo, thông điệp xã hội.

Chiến thắng hạng mục lớn nhất của cuộc thi, nghệ sĩ Cao Văn Thục nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng.

Tranh của anh cũng được gửi đi tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng khu vực Đông Nam Á 2025. Sự kiện công bố trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 11 ở Singapore.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần trở thành tác giả cao tuổi nhất đoạt giải tại mùa thi năm nay.

Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, 53 tuổi, nhận giải thưởng Nghệ sĩ triển vọng nhất với tác phẩm Chân dung tự hoạ, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây).

Tranh vẽ bằng chất liệu acrylic trên vải bố, lấy cảm hứng từ hình ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (máy khử rung tim) đã được cấy ghép vào cơ thể anh suốt 1 thập kỷ qua.

Tác giả cho biết không có gì quá muộn để bắt đầu. Nguyễn Ngọc Thuần đã học, trở thành họa sĩ cách đây 22 năm rồi bất ngờ rẽ hướng trở thành 1 nhà văn.

Cách đây vài tháng, anh quyết định quay lại với việc vẽ. Nguyễn Ngọc Thuần mô tả tác phẩm như chính cuộc sống của mình, đó là sự kích hoạt sự sống trở lại.

Bức tranh lấy cảm hứng từ hình ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (máy khử rung tim) của chính tác giả Nguyễn Ngọc Thuần.

“Bức tranh trên như chính cuộc sống của tôi, nó giúp tôi kích hoạt sự sống trở lại. Trong 10 năm nằm viện, hệ miễn dịch của tôi suy yếu, có lúc chỉ số gần như bằng 0.

Vì thế, nhiều năm qua tôi rất hạn chế giao tiếp với mọi người. Sau khi sức khoẻ ổn định, tôi quyết định quay trở lại công việc vẽ”, anh kể.

Đây là lần thứ 3 cuộc thi UOB Painting of the Year được tổ chức tại Việt Nam, nằm trong chuỗi chương trình nhằm tìm kiếm, phát triển tài năng trong khu vực.

Ông Đặng Xuân Hòa - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - cho biết cuộc thi góp phần tạo đà phát triển cho nền mỹ thuật trong nước, đồng thời hòa nhịp tiếng nói chung của mỹ thuật trong khu vực.

Ông Hòa bày tỏ vui mừng vì qua cuộc thi, ông thấy được 1 thế hệ người trẻ trong mỹ thuật đương đại với quan điểm dám nghĩ - dám làm và dám thể hiện bản thân. Tinh thần, tình yêu của họ được thể hiện tối đa trong tác phẩm tham gia cuộc thi năm nay.

Ông cũng đặt kỳ vọng họ sẽ thấy những điều tốt đẹp ở cuộc đời, tình yêu quê hương đất nước… để từ đó khai phá trong tác phẩm; lan toả rộng rãi.

Một số tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi

Bức "Hiện thực và hiện thực 02" của tác giả Vũ Hoàng.

Bức "Bốn câu đối trên dòng Mekong" của Trần Quốc Giang.

Bức "Ký ức của đất" của Ngô Thanh Hùng.

Bức "Trạng thái ngưỡng" của Trần Việt Long.

Bức "Hạt mầm" của Lê Tấn Trung.

Bức "Góc tiệm cà phê" của Trần Văn Hiếu.

Ảnh: HK, BTC