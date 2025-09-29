Triển lãm mang tên Hành trình của cặp vợ chồng họa sĩ Việt - Đức Phùng Thanh Hà và Benjamin Schiller (Beni) vừa khai mạc tại TPHCM.

Vợ chồng họa sĩ Phùng Thanh Hà và Benjamin Schiller miệt mài bên những tác phẩm.

Đây là lần đầu tiên 2 vợ chồng cùng giới thiệu các tác phẩm hội họa của riêng mình, đồng thời trưng bày loạt tranh vẽ chung. Dịp này, cuốn sách mỹ thuật cũng được ra mắt công chúng.

Beni xuất thân từ gia đình nấu bia truyền thống của Đức, còn Phùng Thanh Hà từng làm việc trong ngành thời trang. Cả hai bén duyên với hội họa và đã cho ra đời hàng trăm bức tranh.

Tranh của họa sĩ Beni.

Tình yêu với ngòi cọ, các mảng màu giúp họ gắn kết, thăng hoa trong công việc lẫn cuộc sống. Họ cùng sống, sáng tác và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

Những cái chung đã giúp cả 2 nương tựa trong cuộc sống và bổ sung cho nhau trong sáng tạo nghệ thuật.

Họ ngoài là vợ chồng còn là bạn tâm giao nghệ thuật, có thể chia sẻ những ý tưởng sáng tạo mỹ thuật.

Tranh của họa sĩ Phùng Thanh Hà.

Tuy cùng nhau vẽ, nhưng mỗi người lại có phong cách hội họa riêng. Tranh của Phùng Thanh Hà thấm đẫm tính huyền bí Á Đông, còn tranh của Beni lại mang dấu ấn logic phương Tây.

Hai người mang hai tâm thức đối nghịch: Một người Á Đông giàu cảm tính, một người châu Âu lý trí.

Những bức tranh vẽ chung của họ có sự hòa hợp giữa Đông và Tây, giữa nam và nữ, giữa tiếng nói nội tâm và hình ảnh biểu hiện bên ngoài.

Trong sự gặp gỡ ấy, họ tạo nên một minh chứng giản dị mà sâu sắc: Nghệ thuật là cây cầu nối những khác biệt.

Tranh vẽ chung của hai vợ chồng có sự hòa quyện, đối thoại độc đáo.

Cặp đôi quan niệm không vẽ để kể chuyện. Với họ, vẽ vì có những điều không thể diễn tả bằng lời nói, mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ.

"Tôi không vẽ để tạo ra một hình ảnh. Tôi vẽ để chạm vào điều không thể gọi tên, để được là chính mình và được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy", họa sĩ Phùng Thanh Hà chia sẻ.

Cặp đôi gắn kết trong hội họa, đời sống hôn nhân.

Ở những tác phẩm chung, sự khác biệt của cả 2 không triệt tiêu nhau mà hòa quyện thành một đối thoại độc đáo.

Sự kết hợp này không chỉ tạo ra những bức tranh đa sắc, đa chiều còn phản ánh cách họ cùng nhau trải nghiệm, học hỏi và hòa nhập với nhịp sống của TPHCM - thành phố mà cả 2 đã chọn làm nơi gắn bó lâu dài.

Ảnh: NVCC