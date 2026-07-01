Tokyo Genso bắt đầu hoạt động từ năm 2008, khởi nghiệp bằng công việc vẽ bối cảnh cho các dự án game và anime tại Nhật Bản. Sau nhiều năm gắn bó với công việc vẽ nền, họa sĩ chuyển hướng phát triển dòng tác phẩm cá nhân, xây dựng phong cách riêng: tái hiện những địa danh quen thuộc của Tokyo như Shibuya, Asakusa, Tokyo Skytree, Ginza trong viễn cảnh đổ nát nhưng phủ đầy cây xanh và ánh sáng tự nhiên.

Phong cách sáng tác giàu tưởng tượng này giúp Tokyo Genso được biết đến rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều quốc gia, hiện có hơn 210.000 người theo dõi họa sĩ trên mạng xã hội X.

Họa sĩ Tokyo Genso đứng trước quầy sách của mình. Ảnh: Fahasa

Tên tuổi họa sĩ gắn với các artbook Tokyo Genso Art Works và Tokyo Genso Art Works Vol.2, phát hành tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Tokyo Genso đến Việt Nam và trực tiếp gặp gỡ độc giả trong nước.

Chuyến giao lưu của họa sĩ diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ sách với chủ đề Nhật Bản trên từng trang sách, khai mạc hôm nay tại Nhà sách Nguyễn Huệ (TPHCM), do Fahasa phối hợp với một tập đoàn sách Nhật Bản tổ chức. Sự kiện đánh dấu 10 năm hợp tác giữa hai bên (2016-2026) và hướng đến cột mốc 50 năm thành lập Fahasa (1976-2026).

Tokyo Genso sẽ có 2 buổi ký tặng ngày 2/7 tại Nhà sách Nguyễn Huệ và ngày 3/7 tại Nhà sách Tân Định.

Quang cảnh tuần lễ sách Nhật Bản.

Song song với chuyến giao lưu của họa sĩ, tuần lễ sách Nhật Bản còn giới thiệu không gian trưng bày đa dạng tại Nhà sách Nguyễn Huệ, từ giáo trình luyện thi năng lực Nhật ngữ, từ điển, sách thiếu nhi đến tiểu thuyết của Haruki Murakami, Keigo Higashino và các bộ manga gắn với Doraemon, Conan, Chiikawa. Điểm mới của lần này là mảng artbook về tranh Ukiyo-e và mỹ thuật trong game, anime, phần nào cùng mạch với xuất phát điểm nghề nghiệp của Tokyo Genso.

Từ ngày 25/6, 3 nhà sách tại Nguyễn Huệ, Tân Định (TPHCM) và Long Biên (Hà Nội) cũng mở khu vực bán vật phẩm truyện tranh được một nhà xuất bản Nhật Bản vận hành và cấp phép chính thức, giới thiệu sản phẩm gắn với các bộ manga đình đám như One Piece, Naruto, Chainsaw Man, Thanh gươm diệt quỷ và Chú thuật hồi chiến, trong đó nhiều mẫu sử dụng trực tiếp nét vẽ từ bản thảo gốc của tác giả.

Quang cảnh tuần lễ sách:

Ảnh, video: HM