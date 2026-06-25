Phổ cập AI cho người đi làm

Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ - Truyền thông vừa ra mắt cuốn sách Phổ cập AI dành cho người đi làm của tác giả Nguyễn Hữu Hoàng.

Là chuyên gia đào tạo và cố vấn ứng dụng AI cho nhiều tổ chức, cá nhân, tác giả Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ: "Nhiều người nghe nói AI sẽ thay thế công việc nên lo lắng nhiều hơn là có động lực để bắt đầu. Nỗi trăn trở này hiện diện ở mọi ngành nghề và lứa tuổi: Một trưởng phòng 48 tuổi chia sẻ việc "ăn không ngon, ngủ không yên" trước áp lực chuyển đổi số của cơ quan, loay hoay không biết dùng ChatGPT hay Gemini ra sao. Một thầy giáo miền núi 52 tuổi trăn trở việc thao tác máy tính chưa thạo sẽ khó theo kịp các khóa học AI...".

Từ những câu chuyện thực tế đó, tác giả nhận ra thứ người lao động thiếu nhất không phải là công nghệ mà là một cuốn sách đủ dễ hiểu để ai cũng có thể dùng được. Vì thế, cuốn sách Phổ cập AI dành cho người đi làm được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: dễ hiểu, thực chiến, phù hợp với người đi làm.

Tại lễ ra mắt, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định, cuốn sách thể hiện rõ tinh thần "Bình dân học vụ số" đưa tri thức AI đến tận tay người đi làm ở mọi cấp bậc. Ông nhấn mạnh đây là việc làm mang ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực số của đất nước.

Ra mắt cuốn sách đầu tiên về OpenClaw được xuất bản tại Việt Nam

Nhằm giúp độc giả Việt Nam tiếp cận sớm với làn sóng công nghệ này, Nhà xuất bản Công Thương phối hợp cùng Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books ra mắt cuốn sách OpenClaw - Ứng dụng AI tự động hóa trong công việc. Đây là cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam, tập trung vào việc triển khai AI Agent thông qua nền tảng OpenClaw. Khác với nhiều tài liệu AI thiên về thuật toán hoặc lý thuyết kỹ thuật, cuốn sách tiếp cận từ góc nhìn kinh doanh và vận hành.

Bên cạnh lý thuyết, cuốn sách đi kèm nhiều hình ảnh minh họa cách sử dụng OpenClaw trong: Xử lý tài liệu và tổng hợp thông tin, Tự động tạo báo cáo, Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, Quản lý nội dung truyền thông… được trình bày dễ hiểu, phù hợp với cả người mới tìm hiểu về AI, lẫn các nhà quản lý đang tìm kiếm giải pháp ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.