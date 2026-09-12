Bước sang lần tổ chức thứ XII, chương trình “Sao Vàng Thương hiệu Quốc gia 2026 – Gold Star National Brand” hướng đến việc ghi nhận các doanh nghiệp, thương hiệu có năng lực phát triển, chú trọng chất lượng, đổi mới và xây dựng giá trị bền vững trên thị trường.

Việc Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Hoa Xinh được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu xuất sắc Quốc gia 2026 không chỉ đánh dấu thêm một thành tích của doanh nghiệp, mà còn ghi nhận hành trình gần 20 năm xây dựng thương hiệu, mở rộng năng lực kinh doanh và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Đại diện Hoa Xinh nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu xuất sắc Quốc gia 2026.

Thành lập từ năm 2007, Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Hoa Xinh khởi đầu với các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và tư vấn doanh nghiệp, đồng thời từng bước xây dựng vai trò kết nối giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hoạt động hợp tác quốc tế của Hoa Xinh hướng đến mục tiêu hai chiều. Một mặt, doanh nghiệp mong muốn góp phần đưa những sản phẩm, dịch vụ chất lượng từ thị trường quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình hợp tác, tư vấn phát triển doanh nghiệp toàn diện, Hoa Xinh cũng mong muốn giúp các đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về tiềm năng, nhu cầu và cơ hội phát triển tại thị trường Việt Nam.

Đây là tiền đề để doanh nghiệp từng bước thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư và triển khai những dự án phù hợp với nhu cầu thị trường, qua đó góp phần tạo thêm giá trị kinh tế và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Trải qua gần hai thập kỷ, Hoa Xinh từng bước mở rộng hoạt động sang thương mại, F&B, Marketing, thương mại điện tử, nguồn nhân lực và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác. Quá trình này giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm từ vận hành, nghiên cứu thị trường, phân phối đến xây dựng thương hiệu và truyền thông.

Song song với mở rộng kinh doanh, Hoa Xinh xây dựng giá trị “People × Happiness”, đặt con người vào một trong những vị trí trọng tâm của hệ sinh thái.

Từ giá trị đó, hệ sinh thái Hoa Xinh còn phát triển One Service Group – đơn vị tư vấn và cung cấp các giải pháp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp trong quá trình hình thành, vận hành và mở rộng hoạt động. Với định hướng đồng hành lâu dài, One Service Group tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị, hoàn thiện quy trình vận hành và xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

One Service Group - Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp còn phát triển các dự án kết nối nguồn nhân lực như Làm Thêm, JobPro, hướng đến tạo thêm cầu nối giữa người tìm việc ở nhiều độ tuổi, lĩnh vực với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và những đơn vị có nhu cầu nhân sự.

Làm Thêm - nền tảng kết nối nhà tuyển dụng và ứng viên do Hoa Xinh phát triển

Ở mảng Marketing, Hoa Xinh tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái Creative & Marketing tích hợp, đồng thời phát triển TopStar - nền tảng kết nối KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung với doanh nghiệp.

Trong thương mại, doanh nghiệp cũng từng bước mở rộng từ phân phối sang thương mại điện tử, livestream và sản xuất nội dung, với hệ thống studio phục vụ hình ảnh, video sản phẩm và hoạt động bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp.

Dấu mốc ấn tượng của Hoa Xinh trên hành trình xây dựng hệ sinh thái đa ngành

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu xuất sắc Quốc gia 2026 vì vậy không chỉ là dấu mốc nhìn lại hành trình đã qua. Trong giai đoạn tiếp theo, Hoa Xinh định hướng tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ, Marketing, thương mại và kết nối quốc tế, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái và tạo ra những giá trị bền vững hơn cho khách hàng, đối tác và thị trường.

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Hoa Xinh)