Trong chu kỳ kinh tế mới, hiệu quả và khả năng sinh lời bền vững sẽ là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh và vị thế dài hạn của doanh nghiệp.

Nền kinh tế Việt Nam đang chứng kiến những tín hiệu khởi sắc rõ nét khi bước vào một nhịp độ tăng trưởng mới. Các số liệu thống kê về tổng sản phẩm trong nước nửa đầu năm, sự phục hồi mạnh mẽ của chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đều đang vẽ nên một bức tranh vĩ mô đầy triển vọng. Mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra từ Chính phủ thúc đẩy nhu cầu mở rộng quy mô đầu tư, tái thiết hạ tầng và nâng cao năng lực sản xuất của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cục diện kinh tế thế giới lẫn trong nước có nhiều thay đổi sâu sắc, câu hỏi dành cho các doanh nghiệp hiện nay không chỉ đơn thuần là việc tăng trưởng nhanh đến đâu hay quy mô mở rộng ra sao. Điều cốt lõi và mang tính quyết định đến vị thế của doanh nghiệp trong chu kỳ mới chính là: Doanh nghiệp đang tạo ra bao nhiêu giá trị thực từ sự tăng trưởng đó?

Lợi nhuận - thước đo phản ánh “chất lượng” doanh nghiệp

Trong nhiều năm qua, tư duy kinh doanh của không ít đơn vị thường bị cuốn theo những con số bề nổi như doanh thu, thị phần hay tốc độ mở rộng mạng lưới. Khi thị trường vận động ổn định, các chỉ số này có thể mang lại cảm giác an toàn về một vị thế vững chắc.

Bước sang chu kỳ kinh tế mới với tính chất biến động liên tục và yêu cầu khắt khe hơn từ thị trường, bản chất của sự cạnh tranh đã thay đổi. Lợi nhuận mới chính là thước đo cô đọng nhất, phản ánh chân thực “chất lượng” doanh nghiệp: từ hiệu quả quản trị, năng lực tối ưu hóa chi phí, khả năng thích ứng linh hoạt đến tiềm năng phát triển dài hạn.

Việc tạo ra lợi nhuận cao trong ngắn hạn chưa phải là đích đến cuối cùng để khẳng định một doanh nghiệp thực sự chất lượng. Trong kỷ nguyên mà người tiêu dùng, các nhà đầu tư và đối tác toàn cầu ngày càng đề cao các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là: Lợi nhuận đó có bền vững và mang lại giá trị thực sự cho cả doanh nghiệp lẫn cộng đồng hay không?

Lợi nhuận bền vững không đến từ việc đánh đổi các giá trị cốt lõi hay khai thác cạn kiệt nguồn lực, mà đến từ chiến lược kinh doanh nhân văn, gắn kết mục tiêu tài chính với lợi ích chung của xã hội. Những doanh nghiệp dẫn dắt cuộc chơi trong giai đoạn này là những đơn vị biết cách cộng hưởng giá trị, chuyển hóa dòng lợi nhuận thành động lực phát triển bền vững cho hệ sinh thái xung quanh mình.

“Cuộc đua” hiệu quả: Từ sinh lời đến “lợi nhuận tốt nhất”

Bối cảnh mới đang đặt ra những yêu cầu mang tính bước ngoặt cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Định nghĩa về một doanh nghiệp lớn giờ đây đã thay đổi. Không chỉ là lớn về quy mô tài sản hay nhân sự, doanh nghiệp phải thực sự hiệu quả, sở hữu sức mạnh cạnh tranh bền bỉ và tạo ra các giá trị thặng dư có tính lan tỏa. Đây là một cuộc chuyển dịch tất yếu từ “lượng” sang “chất”, nơi những chiến lược tăng trưởng nóng nhường chỗ cho tư duy phát triển bền vững và hiệu quả tối ưu.

Để ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực vượt bậc của các đơn vị đi đầu trong cuộc đua hiệu quả này, Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026 sẽ được Vietnam Report và Báo VietNamNet công bố trong tháng 9/2026. Trải qua gần một thập kỉ công bố, PROFIT500 đã khẳng định được uy tín và độ tin cậy vững chắc trên thị trường nhờ quy trình đánh giá khách quan và minh bạch.

Không chỉ căn cứ vào những con số lợi nhuận đơn thuần, bảng xếp hạng là sự tổng hòa của nhiều tiêu chí định lượng và định tính toàn diện (quy mô tài sản, quy mô lao động, tiềm năng tăng trưởng, uy tín truyền thông…); qua đó giúp định hình một bức tranh chân thực hơn về năng lực tài chính, khả năng sinh lời và vị thế của doanh nghiệp. Việc hiện diện trong danh sách này không chỉ là sự công nhận cho kết quả kinh doanh xuất sắc của một năm tài chính, mà còn là bảo chứng cho năng lực thích ứng, bản lĩnh vượt khó và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp trước các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Lễ công bố các doanh nghiệp PROFIT500 tiêu biểu được tổ chức thường niên từ năm 2017

Khi nhịp tăng trưởng mới của nền kinh tế đã mở ra, cơ hội chia đều cho tất cả nhưng thành quả sẽ chỉ thuộc về những doanh nghiệp biết định vị lại giá trị của mình. Rời xa cuộc đua tăng trưởng nóng bằng mọi giá để bước vào cuộc đua hiệu quả bền vững là lựa chọn sống còn của doanh nghiệp trong chu kỳ này. Những đại diện xuất sắc được xướng tên trong Bảng xếp hạng PROFIT500 sắp tới hứa hẹn tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn, khẳng định vị thế và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

(Nguồn: Vietnam Report)