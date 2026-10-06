Ngày 6/10, ca sĩ Hoài Lâm lái xe máy chở cô dâu Ngọc Trinh về nhà làm lễ tân hôn. Đàm Vĩnh Hưng về quê song ca cùng chú rể trong tiệc 200 khách.

Sáng 6/10, đoàn nhà trai sang nhà gái làm lễ rước dâu ở Vĩnh Long. Hoài Lâm và Ngọc Trinh mặc áo dài đôi màu đỏ, chú rể đội khăn đóng, cô dâu đội mấn cùng tông. Sau nghi thức ngắn gọn, thay vì đoàn xe hoa, nam ca sĩ tự cầm lái chiếc xe máy màu đỏ, chở vợ về nhà mình.

Hoài Lâm chở vợ bằng xe máy gây chú ý.

Nhà 2 bên chỉ cách nhau vài trăm mét, đi xe máy khoảng 5 phút. Nhà cô dâu lại nằm trong con đường nhỏ, ô tô khó ra vào nên xe máy trở thành phương tiện thuận tiện nhất. Hình ảnh chú rể áo dài đỏ chở cô dâu ôm bó hoa hồng phấn băng qua cây cầu nhỏ có lan can sơn sọc đỏ trắng, phía sau là hàng cau xanh và người thân nối đuôi bằng xe máy, nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét đây là màn rước dâu đậm chất miền Tây, gần gũi hiếm thấy ở một nghệ sĩ nổi tiếng.

Hoài Lâm chở vợ bằng xe máy:

Trong ngày tân hôn, Ngọc Trinh thay đổi phong cách so với lễ vu quy hôm trước. Cô bỏ kiểu búi cao, để tóc uốn sóng buông dài, trang điểm tươi tắn. Áo dài cô dâu đính kết họa tiết chạy dọc thân, đi cùng bộ kiềng và vòng tay vàng 24K là sính lễ, của hồi môn do 2 bên gia đình trao tặng. Áo dài chú rể có thiết kế đơn giản điểm xuyết họa tiết tròn trước ngực.

Trước cổng cưới tạo hình long phụng trắng, đôi vợ chồng thoải mái tạo dáng. Ngọc Trinh cười tươi, giơ tay khoe nhẫn cưới, còn Hoài Lâm đứng bên nhìn vợ trìu mến. Ở một khoảnh khắc khác, nam ca sĩ đặt nụ hôn lên trán vợ bên khung cửa ngập nắng. Cặp đôi còn ngẫu hứng quay video bắt trend trên mạng xã hội trong bộ áo dài cưới.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới.

Tại nhà trai ở xã Tân Lược, nghi thức được rút gọn tối đa. Cả buổi lễ chỉ kéo dài khoảng 20 phút, đại diện 2 họ lẫn đôi vợ chồng đều không phát biểu. Trên sân khấu, Hoài Lâm liên tục chăm chút cho vợ, có lúc lau mồ hôi cho cô, rồi trao bà xã nụ hôn giữa tiếng cổ vũ của khách mời.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh trong đám cưới:

Vợ chồng Hoài Lâm thân mật bên nhau.

Tiệc cưới có khoảng 200 khách gồm người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Khoảng 13h, Đàm Vĩnh Hưng có mặt. Đứng trên sân khấu, nam ca sĩ xúc động gửi lời chúc phúc tới vợ chồng đàn em, còn Hoài Lâm cảm ơn đàn anh đã vượt đường xa về tận quê dự cưới. Đàm Vĩnh Hưng hát Lâu đài tình ái rồi song ca cùng chú rể, khiến bà con họ hàng hò reo không ngớt.

Đàm Vĩnh Hưng hát cùng Hoài Lâm:

Ngọc Trinh sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long, kém Hoài Lâm 9 tuổi, làm nghề kinh doanh online. Trước ngày cưới, nam ca sĩ ra mắt ca khúc Bên em tự sáng tác tặng vợ. Anh thừa nhận hồi hộp trước chặng đường mới và muốn "đăng ký khóa học làm chồng, làm cha".

Hoài Lâm tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995, là quán quân Gương mặt thân quen 2014 và được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi. Sau quãng thời gian trầm lắng vì biến cố sức khỏe cùng cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, anh chọn sống bình yên ở quê nhà, chủ yếu hát phòng trà. Đám cưới mộc mạc ở Vĩnh Long mở ra một chương mới trong cuộc đời nam ca sĩ.

Minh Phi

Ảnh: Tuyết Minh, video: ĐVH