Như thói quen hằng năm, ca sĩ Hoài Lâm và nhiều nghệ sĩ tề tựu tại Đền thờ Tổ nghiệp Tâm linh Việt (Long Phước, TPHCM) của NSƯT Hoài Linh dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu. Đáng chú ý, Hoài Lâm lần đầu đưa Ngọc Trinh - vợ sắp cưới kém 9 tuổi đến ra mắt cha nuôi.

Trước mặt đông đảo nghệ sĩ, Hoài Linh trìu mến dặn dò con nuôi: "Bố luôn hy vọng con có một cuộc sống hạnh phúc và luôn đem tiếng hát của mình tô điểm cho cuộc đời và trả ơn những người khán giả đã yêu thương mình".

Hai người còn song ca bài Thương về miền Trung và Dạ cổ hoài lang góp vui. Hoài Lâm sau đó đăng video song ca với cha nuôi lên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Hoài Lâm và Hoài Linh song ca

NSƯT Hoài Linh nhận ca sĩ Hoài Lâm làm con nuôi từ năm 13 tuổi, định hướng anh theo dòng nhạc bolero, quê hương. Hoài Linh có nhiều con nuôi trên danh nghĩa nhưng chỉ Hoài Lâm có tư cách người truyền thừa về nghệ thuật.

Năm 2014, Hoài Lâm trở thành quán quân cuộc thi Gương mặt thân quen, trở thành sao trẻ được săn đón. Sau này, việc Hoài Lâm sa đà vào yêu đương với hot girl Cindy Lư cũng như theo đuổi nhạc trẻ được cho là nguyên do khiến mối quan hệ giữa anh và Hoài Linh dần xa cách.

Năm 2018, Hoài Lâm gặp khủng hoảng, thông báo hủy 12 show diễn trong và ngoài nước với lý do "sức khoẻ không đảm bảo". Cùng thời điểm, dư luận xôn xao khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận "Hoài Linh đã không thèm nhìn mặt Hoài Lâm".

Năm 2019, Hoài Lâm lần đầu kết nối lại với cha nuôi - Hoài Linh khi góp mặt trong show diễn của nam NSƯT. Sau đó, hai người thỉnh thoảng cùng xuất hiện trên sân khấu.

Dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu năm 2023, Hoài Lâm đến Đền thờ Tổ nghiệp Tâm linh Việt của Hoài Linh, cùng cha nuôi ăn bữa cơm quây quần bên các đồng nghiệp sau nhiều năm xa cách.

Mi Lê