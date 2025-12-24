Từng khuấy đảo phòng vé Hàn Quốc với doanh thu hơn 420 tỷ đồng, phim Đại ca Hahaha (hay BOSS) chính thức bắt đầu hành trình chinh phục quốc tế của mình. Dự án của đạo diễn Hee Chan Ra sẽ đổ bộ rạp Việt ngay ngày đầu năm mới 2026, mang đến cho khán giả phiên bản lồng tiếng đặc sắc đến từ dàn sao Vbiz đình đám.

Đại ca Hahaha xoay quanh Soon Tae - một tên xã hội đen đã “rửa tay gác kiếm” và đang ấp ủ ước mơ làm chủ một chuỗi nhà hàng. Thế nhưng sau khi ông trùm xã đoàn qua đời, Soon Tae bất đắc dĩ bị chỉ định “nối ngôi”. Để né tránh “cơ hội” này, Soon Tae đề xuất cháu trai ông trùm Kang Pyo, người lại đang nuôi mộng làm vũ công tango và Pan Ho - tên gây rối nhưng vô cùng thiết tha làm đại ca. Từ ngôi vị tưởng như ai cũng khao khát, chiếc ghế ông trùm trở thành “đại chiến né chiêu” hài hước với mục tiêu tìm ra kẻ “may mắn” nhất thống lĩnh cả xã đoàn.

Dàn diễn viên Hàn trong bản gốc.

Trong bản lồng tiếng Việt, nhân vật đại ca Lim Dae Soo sẽ do NSƯT Hoài Linh đảm nhận. Với chất giọng đặc trưng, gây cười đúng chất danh hài kỳ cựu, Hoài Linh sẽ mang đến một tên trùm khi thì nghiêm túc, lúc lại khôi hài đến bất lực. Bên cạnh đó, ứng cử viên cho chiếc ghế đại ca mới - Na Soon Tae sẽ do nam diễn viên Thái Hòa phụ trách lồng tiếng. Là một trong những bảo chứng diễn xuất hàng đầu Việt Nam, Thái Hòa hứa hẹn truyền tải chất riêng của mình không thua gì Jo Woo Jin của bản Hàn.

Tiếp đến là hai cái tên tiếp theo tranh giành vị trí ông trùm tối thượng, gồm Dong Kang Pyo (do Jung Kyung Ho thủ vai) và Cho Pan Ho (Park Ji Hwan hóa thân). Đứng sau nét diễn hài hước của Jung Ho Kyung sẽ là nam diễn viên Mạc Văn Khoa, trong khi đó Lê Dương Bảo Lâm sẽ đảm nhận chất giọng của Park Ji Hwan bản gốc.

Dàn diễn viên lồng tiếng hùng hậu của "Đại ca Hahaha".

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm sẽ đảm nhận Việt hóa nhân vật Cho Pan Ho của Park Ji Hwan. Mạc Văn Khoa sẽ hóa thân thành chàng Dong Kang Pyo mê nhảy tango. Đặc biệt hơn cả, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ góp giọng với vai In Sul, do tài tử Oh Dal Su đóng trong bản Hàn.

Đại ca Hahaha khởi chiếu tại rạp ngày 9/1/2026. Phim có suất chiếu đặc biệt từ ngày 1/1-4/1/2026.