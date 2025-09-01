"Cuộc chiến" không cân sức

Sau khi phim Cô dâu ma dời lịch phát hành, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn trở thành phim Việt duy nhất "ở lại" rạp chiếu cùng Mưa đỏ.

Tính đến 22h ngày 30/8, doanh thu phim Mưa đỏ (chiếu sớm ngày 21/8) đạt 293,5 tỷ đồng còn Làm giàu với ma 2 (chiếu sớm ngày 27/8) là 20,1 tỷ đồng.

Với tốc độ bán vé khủng khiếp, Mưa đỏ đang phá vỡ mọi giới hạn, thậm chí sánh nganh với những bộ phim top đầu doanh thu ở Việt Nam là Mai, Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

"Mưa đỏ" đang bành trướng phòng vé. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, hiện tượng Mưa đỏ không đồng nghĩa với thất bại của Làm giàu với ma 2. Doanh thu 20,1 tỷ đồng trong hơn 2 ngày chiếu sớm không hề tệ và đây cũng là số liệu của những bộ phim đạt doanh thu tốt như: Con Nhót mót chồng, Út Lan: Oán linh giữ của, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu...

Bên cạnh tổng doanh thu còn những lát cắt số liệu đáng chú ý. Trong 22 tiếng ngày 30/8, phim Mưa đỏ thu 43 tỷ đồng với hơn 4.900 suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy khoảng 48.85%; trong khi đó Làm giàu với ma 2 là 6,1 tỷ đồng với hơn 1.700 suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy ước tính 25.46%.

Với số suất chiếu khiêm tốn, tác phẩm điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Trung Lùn đã có màn chào sân không bẽ mặt.

Diệp Bảo Ngọc với vai người phụ nữ ham vật chất, độc địa trong "Làm giàu với ma 2". Ảnh: NSX

Dù vậy, Làm giàu với ma 2 có thể sẽ gặp khó khăn trong những ngày tới khi siêu phẩm Mưa đỏ được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh về doanh thu.

Bởi Mưa đỏ đã hội đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" và sẵn sàng đạt đến đỉnh điểm doanh thu vào các ngày 1 và 2/9.

Trong khi đó, ê-kíp Làm giàu với ma 2 không "bó tay chờ chết". Ngày 29/8, họ khôn ngoan khi bắt đầu tour quảng bá phim ở miền Tây, khởi đầu là TP Cần Thơ - thị trường chính của một bộ phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước.

Trailer phim "Mưa đỏ"

"Không dám so sánh với Mưa đỏ"

Việc 2 bộ phim Việt cùng có mặt tại rạp chiếu không thể tránh khỏi sự so sánh, thậm chí bị đưa vào thế đối đầu căng thẳng.

Từ chiến lược phát hành, Làm giàu với ma 2 đã chủ động ra rạp sau Mưa đỏ 1 tuần, về lý thuyết là không đối đầu trực tiếp. Đối thủ thực sự của phim có Hoài Linh, Tuấn Trần là Cô dâu ma đã chọn phương án an toàn là đổi ngày ra rạp từ 29/8 sang ngày 5/9.

Dựa trên dữ liệu phòng vé hiện tại, khả năng Làm giàu với ma 2 vượt qua Mưa đỏ tại đại lễ 2/9 không thể xảy ra nhưng tác phẩm có thể khai thác doanh thu đường dài sau lễ nếu hiệu ứng truyền miệng tốt.

Khi phóng viên VietNamNet đặt vấn đề về cuộc đấu không cân sức với Mưa đỏ, đạo diễn Trung Lùn nói ngay: "Tôi ngưỡng mộ Mưa đỏ, đây là bộ phim xứng đáng được lan tỏa! Phim của tôi là phim điện ảnh giải trí, không dám so sánh với Mưa đỏ về doanh thu hay chất lượng. Tôi không có tâm thế đối đầu hay cân đo".

"Mưa đỏ" lấy nước mắt người xem khi mô tả một cột mốc lịch sử đầy đau thương nhưng oai hùng. Ảnh: NSX

"Trong không khí hào hùng này, việc mọi người đi coi Mưa đỏ là mừng chứ, yêu nước mà! Tôi chỉ mong khán giả ra rạp xem phim Mưa đỏ xong, nếu còn thời gian thì ủng hộ Làm giàu với ma 2 để điện ảnh Việt cùng đi lên, phát triển", anh chia sẻ thêm.

Trong buổi gặp truyền thông tại TPHCM trước đó, NSƯT Hoài Linh từng nói khán giả ngày nay khác thế hệ anh. Ở một thị trường phim sôi động, người xem ngày càng có gu thưởng thức nên phim tốt sẽ luôn được ủng hộ.

"Nói hơi ngoài lề chút, ví dụ gần đây có Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng nhưng hiệu ứng và doanh thu quá kinh khủng. Hiệu ứng, đánh giá về phim quá tốt. Khán giả nhìn nhận cái hay của đạo diễn, kịch bản và dàn diễn viên. Trước đó, tôi tưởng Địa đạo đã có doanh thu cao lắm rồi nhưng chắc chắn Mưa đỏ sẽ còn hơn nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ bây giờ mình chỉ cần quan tâm đến vai diễn, làm sao để tốt nhất có thể", anh nói.

Một góc độ khác, việc các bộ phim Việt cùng ra mắt một thời điểm cho thấy sức phát triển mạnh mẽ của thị trường đồng thời khẳng định sự đa dạng trong sáng tạo của các nhà làm phim.

Ngược lại với "Mưa đỏ", 2/3 phim "Làm giàu với ma 2" khiến người xem cười nghiêng ngả. Ảnh: NSX

Đơn cử Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2 theo đuổi 2 đề tài khác biệt, mang đến cảm xúc đối lập và hướng đến đối tượng khán giả cũng khác nhau.

Từ những hiện tượng mang tính đột biến như Mai, Mưa đỏ, có thể thấy tiềm năng của khán giả Việt còn rất lớn. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, sự phong phú về đề tài cũng rất cần thiết để khán giả có thêm lựa chọn món ăn tinh thần phù hợp khi ra rạp.

Trailer phim "Làm giàu với ma 2"

Hải Âu