Thái Hoà được mệnh danh là ông hoàng phòng vé, cái tên bảo chứng cho các vai diễn và bộ phim chất lượng. Hồi tháng 4/2025, anh gây ấn tượng với vai Bảy Theo trong bom tấn Địa đạo và mới đây tiếp tục ghi dấu ấn với vai không tặc trong bom tấn Tử chiến trên không vừa ra rạp.

Trong Khách sạn 5 sao, Thái Hòa chia sẻ lý do vai Long thuyết phục anh. Nam diễn viên còn tham gia thử thách không được dùng thoại, diễn tả để đạo diễn Hàm Trần đoán được vai diễn trên thẻ chương trình đưa ra là vai nào trong Tử chiến trên không.

Trong khi đó, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ về thử thách khi toàn bộ phim được quay trong bối cảnh hẹp đầy thử thách với khoang máy bay được tái hiện với tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, đó là lúc diễn xuất của diễn viên càng được chú ý hơn.

Trong chương trình, Châu Khang mặc trang phục của Thái Hòa cầm lựu đạn khống chế con tin Lê Bống. Cả hai diễn một phần kịch mục nhỏ tái hiện cảnh Long khống chế tiếp viên Nhàn trong phim. Anh nhờ Thái Hòa nhận xét về phần thể hiện của mình và xin nam diễn viên chỉ dẫn vài bí quyết diễn xuất. Sau đó Thái Hoà hướng dẫn Châu Khang diễn ngẫu hứng theo biểu cảm, hành động để hóa thân vào vai phản diện.

Ê-kíp sản xuất "Khách sạn 5 sao" tái hiện lại cảnh tiếp viên bị không tặc khống chế trên phim.

Trong chương trình, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ áp lực khi làm phim từ một vụ án có thật năm 1978, lý do Thái Hòa vào vai không tặc Long. Cũng trong chương trình, khán giả được thấy thử thách thú vị dành cho cả 2 khách mời.

Hai chiếc hộp được đưa ra, một chiếc hộp đặt hình ảnh các vai diễn của Thái Hòa, hộp còn lại đặt các câu hỏi. Nhiệm vụ của khách mời là bốc 2 tờ giấy ở 2 chiếc hộp và trả lời câu hỏi theo cách mà vai diễn ở chiếc hộp kia sẽ trả lời. Đó là các vai Hội trong Để Mai Tính, Phan Bất Bình trong Tiệc trăng máu, Tèo em trong Tèo em và Bảy Theo trong Địa đạo mà Thái Hoà từng đảm nhiệm.

Thái Hoà và MC Lê Bống trong "Khách sạn 5 sao".

Đây cũng là dịp hiếm hoi khán giả được biết lý do vì sao Thái Hoà có một thời gian ít xuất hiện. Trong một chia sẻ gần đây, Thái Hòa nói từng có thời gian bị stress nặng, đối diện biến cố tưởng không thể vượt qua. Chứng rối loạn lo âu và nhiều bệnh tật xảy đến làm anh luôn trong cảm giác sợ hãi, hồi hộp và mất ngủ trầm trọng. Khi ấy, bà xã bạc tóc vì anh. Chị cũng chính là người phát hiện ra anh bị trầm cảm, mắc chứng tăng động giảm chú ý và cùng anh vượt qua những trở ngại tâm lý để trở lại công việc.

Chương trình dành tặng khách mời món quà bất ngờ là hộp quà các đặc sản của Hà Nội với trà sen, cốm và ô mai, hy vọng những món rất Việt Nam này sẽ là nguồn cảm hứng tiếp theo của đạo diễn Hàm Trần và hy vọng sẽ là động lực để Thái Hòa tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm với những vai diễn mới trong tương lai.

Thái Hoà ngoài đời khác hẳn về dữ dằn trong "Tử chiến trên không".

Ảnh, clip: VTV