Từ đội ngũ y bác sĩ tận tâm đến hệ thống công nghệ y tế hiện đại, bệnh viện đang từng bước kiến tạo hành trình chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế cho người dân TP.HCM và khu vực phía Nam.

Hành trình hình thành và sứ mệnh phục vụ cộng đồng

Tọa lạc tại cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh lân cận như Bình Dương và Đồng Nai (cũ) - khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư cao, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức được thành lập năm 2020 với định hướng mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng.

Ngay trong năm đầu hoạt động, khi ngành y tế đối mặt với đại dịch Covid-19, Hoàn Mỹ Thủ Đức được phân công đảm nhận nhiệm vụ công năng trong công tác tiếp nhận, điều trị và cấp cứu người bệnh. Đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực không ngừng, vừa chăm sóc, vừa thực hiện nhiều ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, luôn thể hiện tinh thần tận tâm, bản lĩnh và năng lực chuyên môn của một bệnh viện trẻ.

Trải nghiệm đầy thử thách ấy trở thành “cuộc thử lửa” quý giá, giúp Hoàn Mỹ Thủ Đức hoàn thiện quy trình chuyên môn và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo. Đến nay, bệnh viện đã khẳng định uy tín bằng sự tăng trưởng ổn định về lượt khám, hệ thống chuyên khoa đa dạng, trong đó có các chuyên khoa sâu về Sản - Nhi, cùng việc không ngừng đầu tư hạ tầng, công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh.

Chuyên môn hóa và chuyển đổi số toàn diện

Trên nền tảng phát triển ổn định, Hoàn Mỹ Thủ Đức tiếp tục nâng cao chuyên môn và hiện đại hóa trong khám và điều trị. Bệnh viện có kế hoạch phát triển khu điều trị chuyên sâu về ung bướu, với lộ trình triển khai các kỹ thuật như hóa trị, phẫu thuật và điều trị trúng đích, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tầm soát và điều trị ung thư tại khu vực.

Song song đó, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình khám chữa bệnh. Hệ thống bệnh án điện tử (EMR) đang được triển khai theo lộ trình giúp đồng bộ, bảo mật và truy xuất nhanh dữ liệu, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Bệnh viện cũng ứng dụng công nghệ trong đặt lịch khám trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, nhắc tái khám và theo dõi sau điều trị, mang lại sự thuận tiện, an tâm cho người bệnh.

Đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực chuyên môn

Không ngừng đổi mới, Hoàn Mỹ Thủ Đức đầu tư nâng cấp khu nội trú cao cấp với không gian hiện đại, tiện nghi và riêng tư, mang đến trải nghiệm chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Hệ thống xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được đồng bộ hóa, trang bị thiết bị thế hệ mới, giúp phát hiện bệnh lý từ giai đoạn sớm, hỗ trợ điều trị hiệu quả và an toàn hơn.

Song song với đầu tư hạ tầng, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện liên tục được đào tạo, cập nhật kiến thức và hợp tác chuyên môn với các bệnh viện lớn trong và ngoài hệ thống Hoàn Mỹ.

“Sự hài lòng và niềm tin của người bệnh chính là thước đo thành công của chúng tôi”, ông Phạm Tuấn Phú - Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, khẳng định triết lý phát triển bền vững và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Hướng đến tương lai, Hoàn Mỹ Thủ Đức định hướng phát triển theo mô hình y tế thân thiện với môi trường, từng bước xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng.

