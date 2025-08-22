Chiều nay, tại họp báo về triển lãm và lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, lễ kỷ niệm không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam mà còn có ý nghĩa vô cùng lớn với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế. Có 6 đoàn cấp cao của Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga và Trung Quốc xác nhận tham dự lễ kỷ niệm, dự kiến một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương. Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước xác nhận tham dự.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin tại họp báo.

Công tác mời khách, tiếp đón đang được các cơ quan liên quan triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bộ Ngoại giao cũng mời các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và lãnh sự đoàn tham dự.

Bộ Ngoại giao sẽ mời một số phóng viên quốc tế đến dự, tác nghiệp về lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động liên quan đến đại lễ. Đây cũng là dịp để các phóng viên quốc tế tận mắt chứng kiến những thành tựu 80 năm qua của đất nước...

Liên quan đến đoàn kiều bào tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm 2/9, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, có khoảng 50 kiều bào đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên sau 80 năm, có khối diễu hành kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

"Chúng tôi đã đến buổi tập luyện để thăm hỏi, động viên. 50 kiều bào đều chia sẻ rất vui mừng, tự hào khi được tham gia diễu hành trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm là người dân Việt Nam dù đang sống xa Tổ quốc", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Nhiều kiều bào mặc đã lớn tuổi vẫn mong muốn được tham gia vào khối diễu hành, tuy nhiên do vấn đề sức khoẻ nên được bố trí sắp xếp ngồi trên khán đài để dự đại lễ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác chuẩn bị không gian trưng bày của ngành Ngoại giao tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết Cục được giao làm đầu mối phụ trách đội hình diễu hành của 13 khối quần chúng, trong đó có khối văn hóa - thể thao. Có rất nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, hoa hậu…

Ông Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ, các nghệ sĩ tham gia với khí thế hừng hực, có nghệ sĩ miền Nam và miền Trung chủ động đặt vé máy bay bay ra Hà Nội để tham gia.

"Đến bây giờ tôi vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn xin được tham gia. Đen Vâu cũng nhắn tin cho tôi xin được tham gia diễu binh, diễu hành từ sớm. Hàng loạt ca sĩ như: Tăng Duy Tân, Hoàng Thùy Linh, Mono, Lâm Vỹ Dạ… đều mong muốn được đứng trong đội hình diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Tất cả mọi người đều chung một lòng muốn đóng góp chút nhỏ bé cho ngày lễ trọng đại”, Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc cho biết.

Các khối diễu hành tập luyện với tinh thần rất cao, ai cũng hào hứng bất chấp thời tiết thất thường.

Về triển lãm “Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết lễ khai mạc diễn ra vào 9h ngày 28/8, lễ bế mạc diễn ra vào 20h ngày 5/9.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch. Triển lãm đồng thời giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Tạ Quang Đông thông tin tại họp báo.

Triển lãm giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; các ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ, ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng và không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hình thức trưng bày là các pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI…

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ, một kỷ lục khác chính là về thời gian triển khai. Chỉ trong hơn một tháng, công tác chuẩn bị cho triển lãm đã cơ bản hoàn tất.

Triển lãm quy tụ 34 tỉnh, thành; 28 bộ, ngành; 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với tổng cộng khoảng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.