Theo thông báo chính thức của ê-kíp sản xuất, việc dời lịch căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ do Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền, Đài Truyền hình Việt Nam ban hành ngày 10/7.

Tập 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai đáng lẽ phát sóng ngày 11/7, sẽ phát sóng chậm 1 tuần, vào 20h ngày 18/7 trên VTV3. Như vậy, tập 4 vốn được lên lịch vào ngày 18/7 nhiều khả năng sẽ phải dời tiếp sang tuần sau đó, dù thông báo chưa đề cập cụ thể.

Các nghệ sĩ của Biệt Đội Tái Xuất trong tập 1.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tập 1 ngày 27/6 quy tụ 34 nghệ sĩ nam thuộc nhiều lĩnh vực ca hát, diễn xuất, dẫn chương trình. Tập 2 phát sóng tối 4/7 khép lại vòng Công diễn hội ngộ, chia đội hình thành 8 Nhà mới để bước vào Công diễn 1.

Tuy nhiên ngay sau khi tập 2 lên sóng, chương trình vấp phải làn sóng tranh cãi liên quan đến kết quả của Biệt Đội Tái Xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê, cùng sự cố kiểm duyệt nội dung khiến tối 6/7. Fanpage chính thức của chương trình đã đăng tâm thư dài nhận trách nhiệm về những sai sót này, đồng thời cho biết đã siết chặt quy trình kiểm duyệt và xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan.

Trước khi có thông báo hoãn, VTV từng đưa tin tập 3 dự kiến lên sóng 20h ngày 11/7 với nội dung là màn tranh tài của các Nhà mới thành lập, trong đó có Nhà Soạn nhạc gồm Hồ Đông Quan, Thỏ, Hoàng Tôn, Osad, Hà An Huy và Nhà Vinh quy bái tổ gồm Mew Amazing, Jun Phạm, Thanh Duy... Đây cũng là công diễn đầu tiên chương trình áp dụng thể thức đối đầu trực tiếp giữa các Nhà.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 trở lại sau 1 năm tạm ngưng với hình tượng chủ đạo "người đàn ông trên lưng ngựa" và sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc từ mùa 1 như: Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê, Duy Khánh bên cạnh dàn nghệ sĩ mới.

Đông Hùng trong tập 1 của "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026:

Ảnh, video: YeaH1