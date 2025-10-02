Đây được kỳ vọng là sự kiện quy mô, gắn kết doanh nghiệp - chuyên gia - nhà hoạch định chính sách, thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Tam Chúc 2025 sẽ khai mạc vào 7h sáng Chủ nhật ngày 5/10 tới đây. Diễn đàn sẽ có nhiều hoạt động như Lễ Cầu an - Trồng cây Bồ đề, biểu tượng tinh thần đại đoàn kết và sức mạnh doanh nhân - doanh nghiệp Việt Nam; Lễ Khai mạc - Vinh danh doanh nhân, luật sư tiêu biểu.

Bên cạnh đó là các phiên thảo luận chuyên sâu, kết nối giao thương và trưng bày sản phẩm tại 100 gian hàng miễn phí trong khu hội nghị.

Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025: Hoàn tất khâu chuẩn bị

Điểm nhấn của Diễn đàn Tam Chúc 2025 là lần đầu tiên doanh nhân các dòng họ Việt Nam cùng đoàn kết, quy tụ dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch các dòng họ. Tiêu biểu có: Thiếu tướng, Nhà báo Phan Khắc Hải – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, nguyên Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch họ Phan Việt Nam; GS.TSKH, NGND Vũ Minh Giang – nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, Chủ tịch Hội đồng họ Vũ - Võ Việt Nam; ông Bùi Quang Ngọc – Chủ tịch Bùi tộc Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn FPT; Trung tướng Trần Đình Nhã – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng & An ninh Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam; Trung tướng Lê Phúc Nguyên – nguyên Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam; Đại tá Khuất Quang Cừ – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Khuất Việt Nam…

Toàn bộ kinh phí tổ chức diễn đàn do các cán bộ, doanh nhân, nhà hảo tâm của các dòng họ tự nguyện đóng góp, đến nay được trên 200 triệu đồng (trong đó dòng họ Phan đóng góp trên 100 triệu đồng, đủ chi phí cơ bản). Ban tổ chức nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch, thượng tôn pháp luật trong mọi khâu chuẩn bị.

Với sự quy tụ của doanh nhân, chuyên gia hàng đầu cùng tinh thần đoàn kết các dòng họ, Diễn đàn Sáng kiến Tam Chúc 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế, văn hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.