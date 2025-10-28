Đây là dự án được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lựa chọn nằm trong danh mục trọng điểm cấp bách của EVN để hoàn thành đóng điện trong năm 2025 và được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công đoàn EVNNPT phát động thi đua phấn đấu hoàn thành sớm nhất.

Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành sau khi hoàn thành.

Trạm biến áp 220kV Vũng Áng được xây dựng trên địa bàn xóm Trại, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Trạm có quy mô đến 2030 là 2 máy biến áp công suất 2x250MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 máy biến áp công suất 125MVA. Trạm được thiết kế với 3 cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV.

Phần đường dây đấu nối có chiều dài 2x13,4 km. Tuyến đường dây đấu nối đi qua địa phận phường Vũng Áng và phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn cảnh Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đường dây đấu nối

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT động viên lực lượng tham gia thi công phần đường dây đấu nối vào ngày 21/10/2025

Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối sau khi hoàn thành có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho nhiều phụ tải quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt Khu kinh tế Vũng Áng có nhiều khu công nghiệp và nhà máy sản xuất quan trọng của địa phương; giải phóng công suất cho NMNĐ Vũng Áng, đồng thời góp phần giảm tổn thất điện năng, đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đường dây 220kV đấu nối từ Trạm biến áp 220kV Vũng Áng đến NMNĐ Vũng Áng

Việc hoàn thành toàn bộ dự án thời điểm này là hành động thiết thực của cán bộ công nhân viên EVNNPT, CPMB chào mừng Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ XI năm 2025 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại Hà Nội.

Thu Hiền