Chiều nay (25/3), sau khi nghe ý kiến của các luật sư, bị cáo, người liên quan và đại diện VKS, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy, việc hoãn phiên tòa là cần thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời, việc hoãn tòa để xem xét quá trình bị cáo Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác thực hiện khắc phục hậu quả vụ án và khắc phục hậu quả cho người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại trong tháng 6/2025.

HĐXX đề nghị các luật sư và những người liên quan cùng sắp xếp công việc để có mặt đầy đủ tại phiên tòa tới, để phiên tòa có thể diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Khi nào ấn định cụ thể ngày diễn ra phiên tòa, HĐXX sẽ có giấy thông báo đến các luật sư, bị cáo và những người liên quan.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Ngày 26/12/2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và các đơn vị liên quan ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Tuy nhiên, phiên tòa hôm đó đã phải hoãn vì ông Trịnh Văn Quyết phải điều trị nội trú với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa do thuốc lao.

Tại phiên tòa lần này, luật sư của ông Quyết xin hoãn tòa với lý do ông Quyết đang điều trị nhiều bệnh, nguy cơ tử vong cao, lên cơn khó thở, phải thở oxy thường xuyên. Bệnh nhân đang được duy trì phác đồ thuốc chống dị ứng, thở máy không xâm nhập, cần điều trị tại bệnh viện.

Luật sư của bị cáo Quyết cũng mong HĐXX cho gia đình bị cáo có thêm thời gian để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, trả lời thẩm vấn của HĐXX về phương án bồi thường thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, số tài sản cá nhân bị kê biên tích lũy sau hơn 20 năm có giá trị khoảng 4.800-5.000 tỷ đồng và bị cáo mong được tạo điều kiện khắc phục.