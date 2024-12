Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và các đơn vị liên quan ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết, các bị cáo khác, người bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Là người có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng phiên tòa sáng nay, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) không có mặt tại tòa. Năm luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng đều vắng mặt, có đơn xin hoãn tòa.

Tại tòa, đại diện trại tạm giam T16 cho hay, ngày 11/12, đơn vị nhận được lệnh trích xuất của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc trích xuất 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để xét xử phúc thẩm ngày 26/12, đến khi kết thúc phiên toà phúc thẩm.

Đến ngày 23/12, Trại tạm giam T16 có công văn về việc xác nhận tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Trịnh Văn Quyết đang điều trị tại khoa Lao, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Ngày 24/12, Bệnh viện 19-8 có công văn trả lời trại tạm giam về tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Trịnh Văn Quyết. Theo công văn trả lời của Bệnh viện 19-8, ông Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú tại Khoa Lao với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hoá do thuốc lao.

"Hiện tại, tình trạng bệnh nhân còn khó thở, được truyền dẫn khí rung, thở oxy. Tình trạng suy thận, viêm gan, dị ứng thuốc lao cần theo dõi sát, do đó bệnh nhân cần được điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện. Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ra viện", đại diện trại tạm giam T16, cho biết.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Ngoài 5 luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết, một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo khác cũng có đơn xin hoãn tòa.

Có tổng số 135 người bị hại kháng cáo, chỉ có 4 người có mặt tại tòa; 35 người bị hại xin xét xử vắng mặt, những người còn lại không có mặt. Có 384 người liên quan kháng cáo nhưng chỉ có 135 người có mặt; 85 người xin xét xử vắng mặt, những người còn lại không có mặt.

Khi được hỏi, tất cả các luật sư và bị cáo có mặt tại tòa đều đồng ý hoãn tòa. Cũng có người bị hại có mặt tại tòa không đồng ý hoãn tòa.

Đại diện VKS cho rằng, đây là phiên tòa phúc thẩm mở ra lần đầu, các bị hại kháng cáo, bị cáo kháng cáo có đơn xin hoãn tòa, phiên tòa lại vắng mặt bị cáo. Căn cứ quy định của pháp luật, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét hoãn tòa để các bị cáo có điều khiện khắc phục tiếp hậu quả vụ án.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.