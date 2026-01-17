Một bài đăng trên mạng xã hội Threads về vở cải lương Hoàng hậu không đầu với nội dung: "Có ai còn nhớ vở này không? Hồi nhỏ không dám đi vệ sinh bị mẹ đánh" gây chú ý khi hút hàng nghìn bình luận.

Nhiều người dùng mạng bình luận rôm rả, chia sẻ ký ức thời thơ ấu xem Hoàng hậu không đầu. Thức trắng đêm, mất ngủ, bỏ tivi chạy, sang nhà hàng xóm xem rồi không dám về, không dám đi vệ sinh, bắt mẹ ngủ cùng… là những kỷ niệm cười ra nước mắt trong thế hệ 8X, 9X.

Trong khi đó, người dùng Threads thế hệ Z tỏ ra thích thú với tác phẩm "kỹ thuật quay, bối cảnh thô sơ nhưng gây độ sợ hãi cao, ăn đứt phim kinh dị thời nay".

Vở "Hoàng hậu không đầu" với kỹ xảo thô sơ nhưng gây ám ảnh. Ảnh: Chụp màn hình

Hoàng hậu không đầu là một trong những vở cải lương "kinh điển" của Việt Nam.

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời đau thương của công chúa Huyền Sương (Phượng Mai). Nàng được vua cha tổ chức cuộc thi tuyển chồng. Vua nước Sở là Khánh Tiên (NSND Minh Vương) vượt qua nhiều đối thủ, thành công rước Huyền Sương về làm vợ.

Mâu thuẫn xảy ra khi vị trí hoàng hậu nước Sở vốn dành cho con gái quan tể tướng - tiểu thư Hồng Loan (Thoại Mỹ) theo lời dặn dò của tiên vương. Song vì cưới Huyền Sương, Khánh Tiên chỉ sắc phong nàng làm thứ phi.

Trở thành hoàng hậu, Huyền Sương bị cuốn vào âm mưu tranh đoạt quyền lực của các thế lực trong triều đình nước Sở.

Trích đoạn vở "Hoàng hậu không đầu"

Cùng lúc, thứ phi Hồng Loan bị đại bàng tinh nhập xác, gây nên nhiều thảm án trong cung rồi vu cáo cho hoàng hậu Huyền Sương ăn thịt cung nữ.

Trước sức ép của phe đối lập (Chí Linh), Khánh Tiên buộc lòng phê chiếu tử hình Huyền Sương. Nàng chết đi nhưng không yên lòng về con trai thơ dại, hiện hồn trở về nhờ người thân tín đưa hoàng tử cho Quốc Hùng (Thanh Sang) - bạn của Khánh Tiên.

Sau đó, phe đối lập dẫn quân vào cung đảo chính, Sở vương Khánh Tiên thoát chết nhưng trở thành kẻ ăn xin đói rách. Chàng vô tình gặp lại Quốc Hùng và con trai.

Những phân cảnh ấn tượng do nghệ sĩ Phượng Mai thể hiện. Ảnh: Chụp màn hình

Quá hối hận vì lầm lỗi xưa kia, Khánh Tiên toan tự tử thì hồn Huyền Sương hiện về can ngăn. Cả hai trùng phùng, vừa mừng vừa tủi.

Tác phẩm được phát hành năm 1994 với kỹ thuật, kỹ xảo, bối cảnh... thô sơ, đơn giản. Dù vậy, các phân cảnh Huyền Sương hiện hồn hát ru con, dùng đầu đi mua sữa... vẫn khiến người xem sợ hãi.

Góp phần lớn vào ký ức khó phai trong khán giả về vở này là nhan sắc và diễn xuất ấn tượng của nghệ sĩ Phượng Mai. Không chỉ thành công dọa ma, bà còn lấy nước mắt người xem ở những phân đoạn xúc động.