Ninh Bình bước vào cuộc tiếp đón Công an TPHCM với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Thể Công Viettel trong cuộc đua giành vị trí thứ hai cùng suất tham dự AFC Champions League Two mùa tới. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã trải qua trận đấu đầy căng thẳng và chỉ có được kết quả hòa 1-1.

Cầu thủ mới có quốc tịch Việt Nam - Tài Lộc (áo đỏ) bất lực trước CA TPHCM - Ảnh: Cao Oanh

Ngay từ những phút đầu, CA TPHCM đã tạo ra sức ép đáng kể. Phút thứ 5, thủ thành Đặng Văn Lâm phải trổ tài cứu thua sau cú sút xa uy lực của Lee Williams. Không lâu sau, Ngọc Long bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi đá bồi không chính xác.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình cũng có nhiều tình huống nguy hiểm. Patrik Lê Giang xuất sắc cứu thua từ cú vô-lê của Geovane, trước khi VAR vào cuộc để hủy quả phạt đền dành cho đội chủ nhà. Thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục diễn ra với hàng loạt cơ hội được tạo ra về phía hai khung thành.

Bước ngoặt đến ở phút 40 khi Geovane thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái để Gustavo bật cao đánh đầu tung lưới CA TPHCM. Bàn thắng giúp Ninh Bình bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Ninh Bình tuột chiến thắng ở những phút bù giờ - Ảnh: Cao Oanh

Sang hiệp hai, đội khách đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Ninh Bình thì đến phút 90+5, Ninh Bình ở rất gần chiến thắng trước CA TPHCM, nhưng bàn gỡ của Lee Williams ở phút bù giờ khiến họ đánh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối, tận dụng tình huống bóng bật cột dọc sau pha đá phạt để đá bồi ghi bàn, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này khiến Ninh Bình bị Thể Công Viettel bỏ xa 5 điểm và nguy cơ sớm khép lại hy vọng giành vị trí á quân V-League 2025/26.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Gustavo (40')

CA TP.HCM: Lee Williams (90'+5)

Đội hình xuất phát:

Ninh Bình: Văn Lâm, Tiến Anh, Thanh Thịnh, Quang Nho, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Hải Đức, Gustavo, Friday.

Công an TP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Makrillos, Gia Bảo, Ngọc Long, Minh Trọng, Đức Phú, Endrick, Hoàng Phúc, Lee Williams, Raphael.

