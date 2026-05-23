Đội hình xuất phát trận Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đà Nẵng: Văn Toản, Phi Hoàng, Ngọc Hải, Phi Long, Văn Sơn, Anh Tuấn, Lucas Ribamar, Minh Quang, Đình Duy, Nguyên Hoàng, Makaric.
Hải Phòng: Văn Luân, Trung Hiếu, Thái Bảo, Nhật Minh, Hữu Sơn, Fletcher, Mạnh Dũng, Hoàng Nam, Việt Hưng, Luiz Souza, Tagueu.
Ghi bàn:
Đà Nẵng: Makaric (34', 81')
Đội hình xuất phát trận Thanh Hoá vs HAGL
Thanh Hoá: Y Eli Nie, Minh Đoàn, Thanh Nam, Văn Tùng, Damith, Ngọc Mỹ, Đức Hoàng, Ngọc Tân, Văn Hoàn, Abdurakhmanov, Xuân Hưng.
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Marciel, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Anh Tài, Batista, Du Học, Jairo.
Ghi bàn:
HAGL: Abdurakhmanov (16', phản lưới)
Thanh Hóa: Abdurakhmanov (43')
90'+8
Sân Chi Lăng: Trận đấu kết thúc với chiến thắng quan trọng 2-0 dành cho Đà Nẵng trước Hải Phòng.
Sân Ninh Bình Arena: Đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng khi để CA TPHCM gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng.
90'+3
Sân Thanh Hóa: Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, cùng 1 điểm dành cho mỗi đội. Cả Thanh Hóa và HAGL đều chưa chính thức trụ hạng và còn 2 trận đấu nữa để ở lại V-League.
88'
Sân Chi Lăng: Các cầu thủ Hải Phòng đang tổ chức ép sân liên tục, khung thành của Đà Nẵng vì vậy mà chịu sóng gió, cột dọc vừa cứu thua cho đội chủ nhà.
81'
Sân Chi Lăng: Xuất phát từ pha ném biên của đội chủ nhà, Hồng Phúc tì đè tốt rồi thực hiện quả tạt thuận lợi bên cánh phải để Makaric dứt điểm một chạm cực hay, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đà Nẵng.
78'
Sân Thanh Hóa: Đôi bóng được dẫn dắt bởi HLV Mai Xuân Hợp nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.
Sân Chi Lăng: Các học trò của HLV Lê Đức Tuấn vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, chơi kín kẽ để bảo toàn tỷ số 1-0 mong manh.
69'
Sân Thanh Hóa: Thêm một cơ hội dành cho đội chủ nhà, tình huống treo bóng vào vòng cấm để tiền đạo kỳ cựu Văn Thắng đánh đầu không thắng được đôi tay của Trung Kiên. Ngọc Mỹ lập tức đá bồi trong vòng 5m50 nhưng đưa bóng đi vọt xà ngang.
65'
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng có cơ hôi khá ngon ăn để nhân cách biệt nhưng Henen David Boris lại dứt điểm đi vọt xà ngang.
54'
Sân Chi Lăng: Phi Long chọc khe tinh tế để cầu thủ vào sân thay người Minh Quang xâm nhập vòng cấm nhưng cú sút lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Sân Thanh Hóa: CĐV chủ nhà suýt chút nữa được lần thứ hai ăn mừng bàn thắng nhưng cú đánh đầu của Văn Lợi lại thiếu một chút chính xác.
45'+4
Sân Thanh Hóa: Hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, sau tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của cầu thủ Thanh Hóa.
Sân Chi Lăng: Hai đội ra nghỉ giải lao với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Đà Nẵng.
43'
Sân Thanh Hóa: Từ chấm đá phạt góc, đội trưởng Doãn Ngọc Tân treo bóng bổng để tiền vệ Abdurakhmanov bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Trung Kiên, lập công chuộc tội.
35'
Sân Chi Lăng: Tiền đạo Makaric phá bẫy việt từ vạch giữa sân, anh bứt tốc bỏ lại sau lưng hàng thủ Hải Phòng rồi sút tung lưới thủ môn Văn Luân trong pha đối mặt. Tỷ số là 1-0 cho Đà Nẵng.
31'
Sân Thanh Hóa: Đội bóng xứ Thanh nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
29'
Sân Chi Lăng: Phi Hoàng tạt bóng cực dẻo từ cánh trái vào, ở vị trí hoàn toàn trống trải nhưng Makaric lại đệm bóng đi vọt xà trước khung thành rộng mở.
23'
Sân Chi Lăng: Mải mê tấn công, Đà Nẵng suýt nhận bàn thua. Joaquim Manuel Welo Lupeta băng lên rồi tỉa bóng vượt qua thủ môn Văn Toản để Tagueu dễ dàng đệm bóng tung lưới đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác nhận đã có lỗi việt vị của tiền đạo đội khách.
16'
Sân Chi Lăng: Cột dọc khung thành cứu thua cho Hải Phòng từ cú đánh đầu của cầu thủ Đà Nẵng.
Sân Thanh Hóa: Xuất phát từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của HAGL, pha dứt điểm không tốt của cầu thủ đội khách vô tình trở thành pha đá phản lưới nhà của Abdurakhmanov.
10'
Sân Thanh Hóa: Đội chủ nhà cần một chiến thắng để chính thức trụ hạng thành công nên các học trò của HLV Mai Xuân Hợp nhập cuộc đầy quyết tâm.
6'
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng có pha tấn công sắc bén được kết thúc bằng pha đệm bóng đi đi vọt xà ngang của ngoại binh. Dù vậy cũng đã có lỗi việt vị của tiền đạo chủ nhà.
18h00
Hiệp một ba cặp đấu cùng giờ Đà Nẵng vs Hải Phòng, Thanh Hóa vs HAGL và Ninh Bình vs CA TPHCM chính thức được khởi tranh.