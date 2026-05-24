Rất mạnh

Dù phải tới đầu tháng 6, HLV Kim Sang Sik mới công bố danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, tuy nhiên có thể thấy chiến lược gia người Hàn Quốc đang sở hữu một đội hình không thể hoàn hảo hơn.

Từ hàng phòng ngự, tuyến giữa hay hàng công, HLV Kim Sang Sik có quá nhiều sự lựa chọn hoàn hảo và xứng đáng. Thậm chí, soi từng vị trí trên sân, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng phải đau đầu bởi có quá đông nhân tố xuất sắc.

Tuyển Việt Nam đang rất mạnh vì sự đồng đều của dàn cầu thủ chất lượng cao

Đến như hàng công, điểm yếu kéo dài qua nhiều đời HLV trưởng trước đây lúc này cũng đã được giải quyết. Ông Kim Sang Sik có nửa tá chân sút tốt từ Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên, Tuấn Hải và mới nhất thêm Tài Lộc. Hàng loạt anh tài như thế đủ làm bất cứ đội bóng nào trong khu vực cũng phải dè chừng. Chưa kể, Tiến Linh, Việt Cường… cũng sẵn sàng chờ chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội trở lại.

Với đội hình hội đủ cả yếu tố trẻ - chín - đẳng cấp… rõ ràng ở ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch.

Áp lực cho HLV Kim Sang Sik

Sở hữu một đội hình có chiều sâu chất lượng, nơi khoảng cách giữa đội hình dự bị và chính thức gần như không có là mơ ước của mọi HLV. Tuy nhiên, đối với ông Kim Sang Sik, chính sự hoàn hảo đang sở hữu đôi khi lại gây ra áp lực không hề nhỏ.

Chẳng hạn lựa chọn ai đá chính, ai dự bị sẽ là bài toán khó đầy rủi ro. Việc quản trị phòng thay đồ với các ngôi sao chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với bất kỳ nhà cầm quân nào.

Nhưng cũng vì thế khiến HLV Kim Sang Sik thêm áp lực

Hơn thế nữa, người hâm mộ và giới chuyên môn không chỉ muốn thấy những chiến thắng mà còn đòi hỏi tuyển Việt Nam phải làm mới được chính mình, nâng cấp chuyên môn để hướng tới sự hoàn hảo.

Những trận đấu chệch choạc, bế tắc trước các đối thủ dưới cơ như Nepal hay Lào trong quá khứ bắt buộc không được phép lặp lại. Đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc phải thể hiện được sự áp đặt, lối chơi thanh thoát và hiệu quả tuyệt đối.

Có nghĩa tuyển Việt Nam không chỉ phải mang về thành công mặt danh hiệu mà còn phải thể hiện được sức mạnh huỷ diệt, cho thấy một phiên bản hoàn hảo nhất thời gian tới.

Dẫu vậy, áp lực đôi khi cũng là dấu hiệu tích cực. Bởi chỉ khi sở hữu đội hình đủ mạnh, đủ chiều sâu và đủ tham vọng, tuyển Việt Nam mới khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu theo cách… dễ chịu như hiện nay.