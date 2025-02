MV đánh dấu lần đầu hợp tác với nghệ sĩ quốc tế Samuel (Hàn Quốc). Giọng ca ngọt ngào của cô kết hợp cùng Samuel tạo nên một bản hòa âm vừa nhẹ nhàng, lãng mạn, vừa mạnh mẽ, đầy nội lực. Sự hòa quyện trong từng câu hát giúp truyền tải trọn vẹn thông điệp về lòng dũng cảm trong tình yêu - dám yêu, dám nói và không ngại bày tỏ cảm xúc.

Hoàng Mỹ An và Samuel. Ảnh: NVCC

Hoàng Mỹ An chia sẻ: “Tôi đã hát lên ca khúc này bằng chính những trải nghiệm cá nhân khi cảm nhận được tình yêu đã ở đó nhưng mình lại không đủ dũng khí để nói ra. Đó là một trạng thái mâu thuẫn giữa khao khát và sợ hãi, giữa cồn cào và im lặng”. Cô tin rằng ca khúc không chỉ là câu chuyện của hai người mà của hàng triệu trái tim đang chờ đợi được cất lên tiếng nói yêu thương.

Với Wanna Hear You Say, Hoàng Mỹ An không chỉ thử sức trong thể loại âm nhạc mới mà còn mang đến góc nhìn khác biệt khi kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế. Đây cũng là hướng đi mà Hoàng Mỹ An kiên định phát triển theo sau những bước nhảy điêu luyện cùng khả năng Anh ngữ.

Sau Wanna Hear You Say, Hoàng Mỹ An dự định ra mắt album mini đầu tay vào tháng 9/2025. Nữ ca sĩ cũng mong muốn tham gia show thực tế, để học hỏi và có cơ hội chuyển mình trong âm nhạc ngày một đa sắc và bản lĩnh hơn.

Nữ ca sĩ tốt nghiệp Đại học Nam California (USC- Mỹ) chuyên ngành Công nghiệp âm nhạc với số điểm gần như tuyệt đối 3.95/4.0 GPA. Về nước hoạt động nghệ thuật, cô từng đoạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Dù có nhiều lợi thế để phát triển con đường nhảy múa, cô vẫn quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Samuel tên thật là Samuel Kim Arredondo, 23 tuổi. Anh sinh ra tại Mỹ, có cha là người Mexico, còn mẹ người Hàn Quốc. Năm 11 tuổi, Samuel trở thành thực tập sinh của Pledis Entertainment, hoạt động đến năm 2013. Ca sĩ hút lượng fan lớn nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát ngọt, vũ đạo điêu luyện.

MV "Wanna Hear You Say":