Hoàng Mỹ An vừa biểu diễn live 4 ca khúc trong EP Phiêu An tại sự kiện ra mắt, khoe khả năng vũ đạo và thần thái tự tin. Đây là sản phẩm đầu tay đánh dấu cột mốc cô trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ như Đoan Trang, Mai Tiến Dũng, Phương Mỹ Chi, á hậu Thúy Vân, diễn viên Kathy Uyên và vũ công Phan Hiển đến ủng hộ.

Hoàng Mỹ An diễn live ca khúc 'SlowDance'.

Phiêu An gồm 4 ca khúc dance-pop: SlowDance, Nhảy nhảy nhảy, Lady lady, Call me by your name, khắc họa 4 cung bậc cảm xúc của Hoàng Mỹ An. EP phản ánh hành trình khám phá cảm xúc của các cô gái trẻ trong tình yêu và cuộc sống.

Nhảy nhảy nhảy thể hiện tình yêu trong sáng của tuổi trẻ, Lady lady vẽ nên hình ảnh cô gái trưởng thành với cảm xúc sâu lắng hơn, còn Call me by your name là lời chia tay êm đềm khi cô gái tìm thấy bình yên cho riêng mình.

Hoàng Mỹ An và Cao Bá Hưng.

SlowDance là ca khúc Hoàng Mỹ An chọn làm MV, mang tuyên ngôn táo bạo về sự chủ động, mạnh mẽ của phụ nữ trong tình yêu và cuộc sống, với giai điệu pha trộn nhạc điện tử và âm hưởng dân tộc. Quán quân Sing my song 2017 - Cao Bá Hưng - đồng sản xuất và phụ trách phối khí nhạc truyền thống Việt Nam cho bài hát.

Cao Bá Hưng cho biết anh và Hoàng Mỹ An quen nhau từ năm 2013 khi hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen.

EP 'Phiêu An' đánh dấu cột mốc Hoàng Mỹ An về Việt Nam hoạt động sau thời gian du học tại Mỹ.

Hoàng Mỹ An từng tham gia Ca sĩ mặt nạ 2023 với mascot Bạch Khổng Tước. Cô sớm chứng minh tài năng nghệ thuật khi giành giải vô địch Dancesport quốc tế mở rộng 2010, Huy chương Vàng giải Vô địch trẻ quốc gia, và Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013 lúc 17 tuổi. Sau khi sang Mỹ học, cô lấn sân sang ca hát.

Trong thời gian ở Mỹ, Hoàng Mỹ An nhận học bổng từ 3 đại học nổi tiếng: Đại học Nam California, Học viện Âm nhạc Berklee, và Cao đẳng Âm nhạc Los Angeles. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Nam California chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với GPA 3.95/4.0.

Hoàng Mỹ An giành Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013 khi mới 17 tuổi.

Hoàng Mỹ An từng dự định làm việc tại một công ty để tích lũy kinh nghiệm, thay vì tiếp tục ca hát. Tuy nhiên, nhờ tham gia Ca sĩ mặt nạ, cô có thêm nhiều mối quan hệ và cơ hội, từ đó quyết định về Việt Nam để toàn tâm theo đuổi nghệ thuật. Điều này giúp cô gần gia đình và phát triển công ty riêng.

Tại sự kiện, Hoàng Mỹ An cho biết từng mắc bệnh nhiễm trùng máu, khiến cô nghĩ sẽ theo đuổi công việc nhẹ nhàng hơn và gác lại đam mê nghệ thuật. Biến cố này xảy ra vào cuối năm 2022, buộc cô phải hủy hết lịch trình tại Mỹ để điều trị dứt điểm. Ban đầu, cô không nghĩ nhiều vì chỉ bị thương ngoài da, nhưng vết thương chuyển biến xấu, dẫn đến nhiễm trùng máu, để lại di chứng là một vết sẹo lớn.