Khởi chiếu ngày 5/12, bộ phim xoay quanh Thân Đức - hoàng tử mang dòng máu nửa người nửa quỷ, đang tìm cách giải thoát Quỷ Xương Cuồng để phục hưng thế lực đen tối. Giả dạng thành lang y, hắn đặt chân đến làng Hủi và đối mặt Lỗ Đạt - người đứng đầu cộng đồng với tinh thần chính trực. Những biến động bí ẩn trong làng khiến cả hai dần bị cuốn vào cuộc đối đầu không thể tránh khỏi, mở ra chuỗi xung đột dẫn câu chuyện đi tới nhiều ngã rẽ khó lường.

Hoàng Tử Quỷ mang đến cuộc đối đầu nghẹt thở giữa thiện và ác

Ở trục xung đột trung tâm này, Thân Đức và Lỗ Đạt hiện lên như hai điểm tựa cảm xúc đối lập. Một kẻ âm thầm thao túng số phận dân làng theo mục tiêu riêng, trong khi người còn lại nỗ lực giữ gìn trật tự và bảo vệ cộng đồng. Sự đối nghịch giữa bóng tối và ánh sáng khiến mạch phim duy trì nhịp căng thường trực, đồng thời khiến từng lựa chọn của các nhân vật đều trở thành chất xúc tác cho những biến chuyển tiếp theo.

Diễn xuất của Anh Tú Atus và Lương Thế Thành là yếu tố dẫn nhịp cho toàn bộ câu chuyện. Anh Tú Atus có nhiều đất diễn để thể hiện những mặt trái ngược của Thân Đức - vẻ ngoài ôn hòa của một lang y đối lập hoàn toàn với sự tàn nhẫn, toan tính ẩn sâu. Lương Thế Thành mang đến hình ảnh một trưởng làng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng cảm xúc, đặc biệt trong những khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy hoặc bảo vệ dân làng. Cả hai tạo nên những màn chạm trán giàu kịch tính, khai thác trọn vẹn chuyển biến từ xót xa, nghi ngờ cho đến phẫn nộ và thù hận.

Lương Thế Thành vào vai trưởng làng Lỗ Đạt

Cao trào quan trọng nhất của phim nằm ở trận đấu vật giữa Lỗ Đạt và Đen - phân cảnh được dàn dựng như một cuộc thử thách về ý chí lẫn thể lực. Với nhịp độ dồn dập, từng đòn thế đều được thể hiện rõ ràng, tạo cảm giác va chạm thật và sức nặng mạnh mẽ. Đằng sau cuộc chiến thể chất là một tầng cảm xúc sâu hơn: nỗi đau khi người dân bị thao túng và sự tuyệt vọng của những người phải chọn giữa lý trí và tình nghĩa. Khoảnh khắc này đưa nhịp phim lên đỉnh điểm, đồng thời khắc sâu cái giá mà các nhân vật phải trả cho lựa chọn của mình.

Anh Tú Atus vào vai hoàng tử Thân Đức

Tổng thể, Hoàng Tử Quỷ dựa trên sức mạnh của hai tuyến nhân vật đối đầu để tạo nên mạch phim nhất quán và giàu kịch tính. Cuộc chiến giữa Thân Đức và Lỗ Đạt không chỉ là xung đột thiện - ác, mà còn là sự va chạm của niềm tin, trách nhiệm và bi kịch con người khi đứng trước quyền lực đen tối. Bộ phim mang đến một trải nghiệm căng thẳng, cảm xúc và có điểm nhấn rõ rệt trong từng phân đoạn đối đầu.

Sau Tết ở làng địa ngục, Kẻ ăn hồn và Cám, Hoàng Tử Quỷ một lần nữa cho thấy thế mạnh rõ rệt của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân: biến các nguyên tác Việt Nam nhiều người yêu thích thành những tác phẩm điện ảnh mang bản sắc riêng. Giữ tinh thần nguyên tác nhưng làm mới cách kể, mở rộng bối cảnh lịch sử, khai thác lớp lang về văn hóa tín ngưỡng Việt và nâng tầm bằng hình ảnh, diễn xuất, âm thanh. Hoàng Tử Quỷ xứng đáng trở thành một đại diện tiêu biểu cho dòng phim kinh dị - cổ trang trong năm 2025.

Hoàng tử quỷ đang mở bán vé, sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc vào ngày 5/12.

Bích Đào