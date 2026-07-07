Hoàng Yến Chibi đánh dấu sự trở lại điện ảnh sau 4 năm với Mẹ ơi, về nhà. Trong phim, cô đóng vai Diễm My - nữ ca sĩ trẻ người Việt đang chật vật mưu sinh tại Hàn Quốc.

Hoàng Yến Chibi sánh đôi tài tử Hàn Quốc Lee Yi Kyung.

Tại buổi công chiếu phim, diễn viên gây chú ý khi xuất hiện gợi cảm bên tài tử Hàn Quốc Lee Yi Kyung - người nổi tiếng qua các phim Bỗng dưng trúng số, Cô đi mà lấy chồng tôi hay Hậu duệ mặt trời.

Hoàng Yến Chibi kể dành 3 tháng trau dồi tiếng Hàn để có thể học thoại và đảm bảo yêu cầu diễn xuất. Làm việc với cả ê-kíp Việt Nam lẫn Hàn Quốc, cô ấn tượng sự chuyên nghiệp, tình cảm mà mọi người dành cho nhau như 1 gia đình.

Hoàng Yến Chibi có cảnh tình tứ cùng diễn viên Hàn Quốc trong phim.

Đóng cặp cùng tài tử Hàn, Hoàng Yến Chibi không gặp áp lực, trái lại thấy thoải mái. Nữ diễn viên khen đàn anh dễ thương, hài hước và luôn hỗ trợ bạn diễn. Cả 2 thường xuyên trao đổi, tạo sự tương tác để có chemistry (phản ứng hóa học - PV) tốt nhất khi bước vào các cảnh quay.

Trước câu hỏi về tuyến tình cảm của 2 nhân vật do cô và Lee Yi Kyung trong phim, Hoàng Yến Chibi xin không tiết lộ cụ thể mà mong khán giả tự tìm câu trả lời sau khi xem phim.

Clip Hoàng Yến Chibi chia sẻ về cảnh tình cảm

“Nếu hỏi giữa 2 nhân vật chúng tôi có tình cảm nào hay không, tôi nghĩ câu trả lời sẽ dành cho khán giả khi xem phim. Còn tôi tự thấy đó là tình cảm mơ hồ, không phải quá thể hiện rõ ràng”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, Lee Yi Kyung bày tỏ tình cảm đặc biệt cho Việt Nam trong những lần đến làm việc. Trong ấn tượng của anh, người Việt thân thiện, hiếu khách và luôn biết cách chăm sóc người khác. Điều này khiến anh nhớ và ấn tượng mãi khi trở về Hàn Quốc.

Tài tử nhắc lại mối cơ duyên của mình với Việt Nam qua các dự án điện ảnh được chiếu trước đó. Tác phẩm Bỗng dưng trúng số anh đóng chính đạt doanh thu kỷ lục hơn 150 tỷ đồng, trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên vượt mốc trăm tỷ tại thị trường Việt.

Trong sự kiện, nhiều khán giả Việt bày tỏ tình cảm, sự quý mến dành cho Lee Yi Kyung. Đáp lại, anh cũng nhiều lần bước xuống khu vực khán phòng để bắt tay, chụp ảnh và ôm fan. Cuối chương trình, diễn viên Hàn Quốc có hành động đặc biệt khi bất ngờ quỳ gối trước khán giả bày tỏ sự tri ân. Hành động này nhận tràng vỗ tay kéo dài từ các nghệ sĩ lẫn quan khách có mặt.

Lee Yi Kyung ấn tượng sự thân thiện của người Việt, mong có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm việc trong tương lai.

Mẹ ơi, về nhà kể về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung đóng) - đứa trẻ bị bỏ rơi trước một cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc hơn 20 năm trước. Sau khi mẹ nuôi người Việt qua đời, anh quyết định đưa tro cốt bà trở về quê hương và bắt đầu hành trình đi tìm nguồn cội của chính mình.

Trên đường đi, Huy Hoàng gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi thủ vai) - ca sĩ trẻ người Việt đang chật vật mưu sinh tại Hàn Quốc. Cuộc gặp gỡ của 2 người bắt đầu từ một tình huống nguy hiểm khi Diễm My bị nhóm côn đồ địa phương quấy rối và được Huy Hoàng giải cứu.

Dự án do đạo diễn Yun Byung Ki thực hiện với sự tham gia của nhiều tên tuổi giàu kinh nghiệm trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Phim công chiếu tại các rạp từ 10/7. Một phần doanh thu của phim sẽ được trích ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại TPHCM.

Trailer phim "Mẹ ơi về nhà"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC