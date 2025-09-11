Tập thể giáo viên cùng sinh viên Đông Đô chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sinh viên Đại học Đông Đô nghiêm trang trong Lễ báo công và dâng hương tại Quảng trường Ba Đình

Khác với nhiều năm trước, Tuần sinh hoạt công dân dành cho tân sinh viên Khóa 30 của Trường Đại học Đông Đô năm nay được đổi mới theo hướng kết hợp giữa học tập lý thuyết và trải nghiệm thực tiễn.

Bên cạnh những buổi học tập trung trong hội trường, Nhà trường đã tổ chức cho sinh viên đến viếng Lăng Bác - một hoạt động ngoại khóa đầy ý nghĩa, giúp tri thức chính trị, tư tưởng gắn liền với cảm xúc và trải nghiệm trực tiếp.

Trường Đại học Đông Đô chuẩn bị thực hiện nghi lễ báo công tại Quảng trường Ba Đình

Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn sinh viên Khóa 30 đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm Bác. Khoảnh khắc được vào Lăng, dâng lên Người những nén hương thơm, đã để lại trong trái tim mỗi sinh viên niềm xúc động sâu sắc.

Ban Giám hiệu cùng Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Đông Đô dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình.

Hoạt động viếng Lăng Bác được tổ chức ngay sau buổi học nghị quyết ngày 9/9/2025, do Báo cáo viên Trung ương Đào Đình Hùng trực tiếp truyền đạt.

Theo đại diện nhà trường, đây là sự kết hợp hài hòa giữa học và hành, giữa nhận thức và trải nghiệm, biến kiến thức chính trị vốn khô khan thành cảm xúc tự hào và khát vọng cống hiến. Hoạt động này đánh dấu một cột mốc mở đầu cho hành trình học tập, rèn luyện của Khóa 30: mỗi sinh viên không chỉ là người học trò, mà còn là công dân có trách nhiệm, mang trong mình sứ mệnh tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Việc tổ chức cho tân sinh viên Khóa 30 vào Lăng viếng Bác trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đã trở thành điểm nhấn sáng tạo trong công tác giáo dục của Trường. Đây không chỉ là một hoạt động ngoại khóa đơn thuần, mà còn là bài học lớn về lòng biết ơn, trách nhiệm và lý tưởng cách mạng, góp phần hình thành nhân cách, hun đúc khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

Tân sinh viên K30 trong chuyến hành trình tri ân và học tập tại Khu di tích Phủ Chủ tịch - nơi lưu giữ những giá trị bất hủ về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Với định hướng giáo dục toàn diện, Trường Đại học Đông Đô không chỉ trang bị cho sinh viên tri thức chuyên môn mà còn chú trọng bồi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Hoạt động viếng Lăng Bác trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là minh chứng rõ nét cho phương châm giáo dục bằng trải nghiệm, kết nối giữa học tập và thực tiễn, giữa truyền thống và khát vọng tuổi trẻ.

Đây chính là nền tảng để các em vững vàng bước vào chặng đường học tập, nghiên cứu và rèn luyện tại Trường Đại học Đông Đô - nơi hun đúc nên thế hệ trí thức trẻ tự tin, sáng tạo, hội nhập và cống hiến cho Tổ quốc.

Thuỳ Linh