Với “UEF Scholarship Tour 2026” của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, hàng nghìn suất học bổng được trao trực tiếp đến trường THPT, giúp thí sinh sớm nắm bắt cơ hội vững vàng cho chặng đường đại học quan trọng phía trước.

Học bổng sớm UEF trao tay, giai đoạn “nước rút” của sĩ tử 2k8 không còn quá áp lực

Nguyễn Cảnh Nhật Hào, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG-HCM), là một trong những thí sinh sớm nắm bắt cơ hội này. Ngay khi biết đến chương trình học bổng qua mạng xã hội, Hào nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ. “Em muốn có một sự chắc chắn trước kỳ thi quan trọng này. Học bổng sớm giúp em có một ‘điểm tựa’ vững vàng để yên tâm hơn cho chặng đường phía trước”, Hào chia sẻ.

Tâm lý này không phải là cá biệt. Với nhiều học sinh, việc có một lựa chọn đại học “trong tay” trước kỳ thi giúp các bạn chuyển từ trạng thái lo lắng sang chủ động.

Nhật Hào (giữa) chỉ mất vài phút để đăng ký đã có thể nhận học bổng sớm UEF - động lực rất lớn cho hành trình phía trước

Ở Đồng Tháp, Phạm Hải Yến (Trường THPT Chợ Gạo) cũng có quyết định tương tự khi đăng ký xét học bổng sớm thay vì chờ kết quả thi. “Việc xét học bổng sớm giống như mình có một ‘tấm vé bảo hộ’. Khi đã có suất học bổng trong tay, em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp”, Yến chia sẻ. Nữ sinh cho biết thêm, việc chủ động từ sớm giúp bạn có thời gian cân nhắc kỹ hơn về ngành học và môi trường đào tạo, thay vì phải “chạy nước rút” sau kỳ thi.

Theo kế hoạch, “UEF Scholarship Tour 2026” đã khởi động từ ngày 6/4, đến với 300 trường THPT tại TP.HCM và các tỉnh, thành để trao học bổng trực tiếp cho thí sinh đã đạt điều kiện nhận học bổng với các suất 25%, 50% đến 100%. Khác với cách tiếp cận truyền thống, mô hình này giúp học sinh rút ngắn quy trình, đồng thời giảm áp lực di chuyển, thủ tục.

Hành trình trao học bổng khởi động tại tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ)

Thực tế từ năm 2025 cho thấy, hàng nghìn suất học bổng đã được trao trực tiếp đến học sinh tại gần 200 trường THPT trên cả nước. Con số này phần nào phản ánh nhu cầu “chốt sớm” của thí sinh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Các suất học bổng giá trị đã được trao tận tay cho học sinh

Với những thí sinh đã nhận được học bổng sớm như Nhật Hào và Hải Yến, hành trình phía trước không còn là sự chờ đợi bị động mà chuyển thành tâm thế chủ động và kỳ vọng. Và “UEF Scholarship Tour 2026” như một dấu mốc đặc biệt, khi học bổng được trao tận tay, ghi nhận rõ ràng những nỗ lực đã tích lũy suốt những năm phổ thông.

Chương trình khởi động tại hàng loạt trường THPT cũng là lúc cơ hội được mở rộng thêm cho nhiều học sinh khác. Một suất học bổng đến sớm, trong thời điểm phù hợp, có thể trở thành cú hích lớn về tinh thần, giúp các bạn bước vào kỳ thi với sự tự tin và vững vàng hơn cho hành trình đại học phía trước.

Ngọc Minh