1. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM lần đầu triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp, trong đó điểm học lực được xác định bằng cách kết hợp điểm học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.

Xét tuyển tổng hợp sử dụng các tiêu chí gồm: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 3 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Công thức xét tuyển tổng quát của phương thức xét tuyển tổng hợp gồm:

ĐXT = W1THPT + W2ĐGNL + W3HB + [ĐIỂM CỘNG] + [ĐIỂM ƯU TIÊN]

Trong đó, w là trọng số của các thành phần điểm thi, cụ thể:

+ W1 là trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất của một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng.

+ W2 là trọng số của điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026, là điểm đánh giá năng lực cao nhất trong 2 lần thi.

+ W3 là trọng số của điểm học bạ, là tổng điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 năm học THPT (lớp 10, 11 và 12) cao nhất thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng (bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp năm 2025 trở về trước).

Tổng điểm (w1THPT + w2ĐGNL + w3HB) được gọi là điểm học lực (ĐHL), được tính theo nguyên tắc riêng. ĐHL được chia thành 2 loại, tùy thuộc đối tượng thí sinh xét tuyển, được tính theo công thức sau:

ĐHL = MAX (ĐHL 1, ĐHL 2)

Trong đó:

ĐHL 1: Tính điểm thí sinh có điểm THPT (trọng số dự kiến w1 =90%, w3= 10%)

ĐHL 1 = w1THPT + w3HB

ĐHL 2: Tính điểm thí sinh có điểm ĐGNL (trọng số dự kiến w2 =90%, w3= 10%)

ĐHL 2 = w2ĐGNL + w3HB

Thí sinh đủ 3 thành phần điểm (học bạ, đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT), lấy giá trị điểm cao nhất của ĐHL 1 và ĐHL 2. Nếu thí sinh chỉ có điểm THPT, áp dụng công thức tính ĐHL 1. Nếu thí sinh chỉ có điểm đánh giá năng lực, áp dụng công thức tính ĐHL 2.

Trường sử dụng điểm cộng thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Tổng điểm của các thành tích không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét.

Trong từng nhóm thành tích chỉ cộng 1 mức điểm cao nhất, cụ thể:

Nhóm 1: Thí sinh trong danh sách 149 trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2025 (chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp năm 2026), cộng tối đa 3 điểm.

Nhóm 2: Thí sinh có thành tích đạt được trong quá trình học tập (học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh/thành phố), cộng tối đa 4 điểm.

Nhóm 3: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, cộng tối đa 3 điểm.

Điểm quy đổi về thang điểm 100 của từng thành phần điểm áp dụng theo công thức:

THPT= [Điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển] x 100/30 ĐGNL = [Điểm thi đánh giá năng lực] x 100/1.200 HB = [Điểm trung bình học bạ 3 năm theo tổ hợp xét tuyển] x 100/30.

Tổng điểm cộng, điểm thưởng không vượt quá 10% điểm tối đa của điểm xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM lưu ý, nếu muốn đăng ký xét tuyển vào các ngành có tổ hợp xét tuyển môn ngoại ngữ, thí sinh phải đăng ký thi môn này. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

2. Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

Với phương thức xét tổng hợp, điểm thi đánh giá năng lực chiếm tối thiểu 40% trong tổng điểm xét tuyển.

Công thức xác định điểm xét tuyển tổng hợp như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) × b + Điểm học bạ trung học phổ thông (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó, hệ số a (ĐGNL) tối thiểu 40%, hệ số b (điểm thi tốt nghiệp THPT) tối đa 35% và hệ số c (học bạ) tối đa 25%.

Điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ được tính theo tổ hợp môn xét tuyển từng ngành.

Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng sử dụng tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh) và A02 (Toán - Lý - Sinh).

Dược học xét tuyển tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh) và A00 (Toán - Lý - Hóa).

Thí sinh được cộng điểm ưu tiên nếu có chứng chỉ ngoại ngữ đạt ngưỡng: IELTS từ 6.0; TOEFL iBT từ 79; TOEFL ITP từ 550; TOEIC (nghe, đọc từ 671; nói, viết từ 271); hoặc VSTEP bậc 4 trở lên.

Ngoài ra, thí sinh có điểm SAT từ 1.280 trở lên hoặc là học sinh giỏi thuộc 149 trường THPT trong danh sách ưu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM (học tối thiểu 2 năm tại trường chuyên, phổ thông năng khiếu và có học lực 3 năm THPT từ loại tốt trở lên) cũng được xem xét cộng điểm.

Điểm cộng được tính theo công thức:

Điểm cộng = 3 × (điểm chứng chỉ ngoại ngữ/điểm tối đa của chứng chỉ) + 3 × (điểm SAT/1600) + 3 × (điểm trung bình cộng các môn trong 3 năm THPT/10).

Các tiêu chí thành phần được quy đổi và làm tròn đến 0,1 theo thang điểm 100.

3. Tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả học tập (gồm học bạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực), cùng thành tích học tập và các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của thí sinh.

Phương thức xét tuyển tổng hợp (chiếm phần lớn chỉ tiêu) có đối tượng dự tuyển là các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; Thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực; Thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; Thí sinh dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (như SAT, ACT, IB, A-Level …); Thí sinh đăng ký vào chương trình “chuyển tiếp quốc tế” (Australia, Mỹ, New Zealand).

Điểm sàn nhận hồ sơ của phương thức xét tuyển tổng hợp là 50 điểm (thang 100). Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên (thang 100).

Ngoài ra các trường này sẽ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.