Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM lần đầu áp dụng xét tuyển kết hợp

Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM (tên cũ là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp làm phương thức chủ đạo.

Năm 2026, trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và ưu tiên xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường.

- Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM (không áp dụng cho các ngành có môn năng khiếu).

- Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM và kết quả thi môn năng khiếu do Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM tổ chức. Phương thức này áp dụng cho 4 ngành gồm: Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa.

Đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 và thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT các năm trước nhưng có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026).

Bên cạnh phương án tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM cũng công bố quỹ học bổng dự kiến lên tới 60 tỷ đồng trong năm 2026. Trong đó, đáng chú ý là chính sách học bổng tương đương 50% học phí cho thí sinh nữ theo học các ngành kỹ thuật.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Riêng hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm Công nghệ, sinh viên được miễn học phí toàn khóa học 4 năm và hưởng tiền sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng/tháng theo quy định của Nhà nước.

Trường ĐH Văn Lang tuyển sinh 64 ngành với 8 phương thức

Trường ĐH Văn Lang công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với quy mô 64 ngành đào tạo và 8 phương thức xét tuyển. Trong đó, trường triển khai phương thức mới - Xét tuyển hồ sơ năng lực, lần đầu áp dụng từ năm 2026, nhằm đánh giá toàn diện năng lực học tập, hoạt động và tiềm năng phát triển của thí sinh.

8 phương thức xét tuyển của trường gồm:

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ).

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026.

- Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu.

- Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu.

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2026.

- Xét tuyển theo Hồ sơ năng lực.

Tất cả các phương thức và ngành tuyển sinh đều được quy đổi về thang điểm 30. Với các ngành có môn thi chính, môn này được nhân hệ số 2 và vẫn quy về thang điểm 30.

Đối với nhóm ngành sức khỏe (không áp dụng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT), Trường ĐH Văn Lang quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cụ thể:

Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt: Học lực lớp 12 loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Học lực lớp 12 loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Các ngành có môn năng khiếu như vẽ, âm nhạc, sân khấu - điện ảnh yêu cầu thí sinh dự thi năng khiếu tại Trường ĐH Văn Lang hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu từ các trường được chấp nhận theo quy định.

Ngoài ra, các ngành có tổ hợp môn xét tuyển sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp cho phép quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định của trường.

Trường ĐH Mở TPHCM quay lại xét tuyển học bạ

Trường ĐH Mở TPHCM cũng đã công bố phương án tuyển sinh năm 2026, trong đó xét tuyển học bạ là một trong những phương thức tuyển sinh chính thức, sau thời gian điều chỉnh chính sách tuyển sinh.

Theo đó, các phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Mở TPHCM gồm:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

- Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế (IB từ 26 điểm trở lên; A-Level từ C trở lên mỗi môn; SAT từ 1.100 điểm trở lên).

- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026.

- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT năm 2026.

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ).