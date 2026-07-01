Đây không chỉ là sự giao thoa giữa tài chính và công nghệ, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới trong hệ thống ngân hàng, đầu tư và thanh toán số. Tuy nhiên, để học tốt và làm chủ lĩnh vực này, môi trường đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc lựa chọn một cơ sở đào tạo Fintech là vấn đề băn khoăn của nhiều sinh viên.

Cơ hội nghề nghiệp ngành Fintech

Báo cáo Future of Jobs Report 2025 của World Economic Forum cho thấy quá trình số hóa tài chính, mở rộng ngân hàng số và ứng dụng AI đang tạo ra nhu cầu lớn đối với nhân sự fintech trên toàn cầu.

FinTech Engineer được xác định là một trong ba nghề tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2030. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại ngân hàng và các tổ chức tài chính như công ty tài chính, công ty bảo hiểm, chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty công nghệ tài chính hoặc các tập đoàn công nghệ lớn với các vị trí như phân tích dữ liệu tài chính, phát triển hệ thống thanh toán, phát triển sản phẩm và hệ thống Fintech, chuyên gia blockchain, quản trị rủi ro và an ninh tài chính số hay tư vấn chuyển đổi số…

Tập thể giảng viên khoa Tài chính kế toán 1 - PTIT.

Vì sao nên chọn trường có thế mạnh công nghệ?

Khác với các ngành tài chính truyền thống, Fintech đòi hỏi người học phải đồng thời làm chủ cả kiến thức tài chính và năng lực công nghệ, từ đó có thể thích ứng với sự phát triển liên tục của thị trường.

Lựa chọn một trường có thế mạnh công nghệ để theo học Fintech là quyết định mang tính chiến lược trong dài hạn. Thị trường lao động Fintech có nhu cầu cao đối với những nhân sự có khả năng “lai ghép” giữa tài chính và công nghệ. Do đó, những sinh viên được đào tạo trong môi trường công nghệ sẽ có lợi thế rõ rệt khi tham gia thị trường việc làm.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, khả năng thích ứng với các xu hướng mới như AI, blockchain hay dữ liệu lớn trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng. Sinh viên được đào tạo trong môi trường công nghệ thường có khả năng cập nhật và làm chủ công nghệ mới nhanh hơn so với các mô hình đào tạo truyền thống.

Sinh viên Đỗ Hải Long Lớp D22 Fintech đạt huy chương vàng và CUP cuộc thi MOS World Championship 2025.

Các cơ sở đào tạo có thế mạnh về công nghệ thường sở hữu hệ thống phòng Lab hiện đại, nền tảng mô phỏng và môi trường học tập số hóa cao giúp sinh viên phát triển tư duy hệ thống, khả năng giải quyết vấn đề và thích nghi nhanh với môi trường làm việc thực tế. Đặc biệt, những chương trình tích hợp tốt sẽ giúp người học hình dung rõ ràng cách công nghệ được ứng dụng để đổi mới các sản phẩm tài chính, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Fintech đầy biến động.

Vì sao học Fintech tại PTIT?

Trong số các cơ sở đào tạo tại Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) được đánh giá là một điểm sáng trong đào tạo Fintech. PTIT là trường tiên phong mở mã ngành đào tạo Fintech ở Việt Nam.

Điểm khác biệt nổi bật của PTIT nằm ở cách tiếp cận đào tạo mang tính liên ngành và ứng dụng cao. Chương trình đào tạo Fintech của PTIT được tích hợp nhiều kiến thức về công nghệ nhằm phát huy thế mạnh là trường kỹ thuật, công nghệ trọng điểm quốc gia đóng vai trò nòng cốt trong đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ cao và chuyển đổi số.

PTIT sở hữu môi trường học tập hiện đại với hệ thống phòng lab, hạ tầng công nghệ hiện đại. Ngoài các phòng Lab cho khối kỹ thuật, công nghệ, PTIT còn có Lab Kinh tế số và Lab Fintech.

Đặc biệt, PTIT là trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam có sàn giao dịch tiền số mô phỏng- PTIT EDU EXCHANGE, cho phép sinh viên quan sát và thực hành trên hệ thống tái hiện diễn biến giao dịch của sàn tiền số quốc tế theo thời gian thực.

Đây là các nền tảng học tập và nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực thực tiễn cho sinh viên ngành Fintech, đồng thời còn là môi trường mô phỏng, thử nghiệm và sáng tạo, giúp người học tiếp cận trực tiếp với các mô hình kinh tế và tài chính số đang vận hành trên thế giới.

Sinh viên tham gia cuộc thi trải nghiệm giao dịch tiền số trên sàn PTIT Edu Exchange.

Đội ngũ giảng viên của PTIT là sự kết hợp giữa các nhà khoa học và chuyên gia thực tiễn, đảm bảo nội dung giảng dạy luôn cập nhật và bám sát nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, PTIT cũng đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng, công ty Chứng khoán, công ty Fintech và các doanh nghiệp công nghệ, mở ra nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ Tài chính - Mã 7340205 tại website: https://tuyensinh.ptit.edu.vn/thong-bao/tuyen-sinh-dai-hoc/ hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để tư vấn.

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(Nguồn: PTIT)