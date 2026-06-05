Tích hợp AI trong chương trình đào tạo

Từ viết nội dung, thiết kế hình ảnh đến dựng video hay phân tích dữ liệu chiến dịch, AI đang tham gia ngày càng sâu vào quy trình sản xuất nội dung. Sự thay đổi này không làm giảm nhu cầu nhân lực truyền thông, nhưng đang đặt ra tiêu chuẩn mới cho người làm nghề.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp hiện nay không chỉ tìm kiếm nhân sự có khả năng sáng tạo nội dung, mà còn ưu tiên những người biết ứng dụng công nghệ.

Xu hướng này cũng đang tác động trực tiếp tới cách các trường đại học xây dựng chương trình đào tạo. TS. Trần Thúy Nga - Giám đốc Chương trình Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học CMC cho biết: “AI không thể thay thế con người mà là công cụ hỗ trợ sáng tạo và tối ưu quy trình sản xuất nội dung.”

Sinh viên CMC được tiếp cận với các công cụ AI mới nhất trong quá trình học tập

Tại Trường Đại học CMC, AI không được giảng dạy như một môn học riêng lẻ mà được tích hợp trực tiếp vào các học phần chuyên môn. Sinh viên được tiếp cận các công cụ AI phục vụ nghiên cứu insight người dùng, xây dựng ý tưởng nội dung, viết kịch bản, thiết kế hình ảnh, sản xuất video và tối ưu hiệu quả các chiến dịch truyền thông.

Bên cạnh kiến thức về truyền thông, báo chí và marketing, sinh viên CMC còn được đào tạo kỹ năng công nghệ, thiết kế, sản xuất nội dung và phân tích dữ liệu trong môi trường số. Các học phần cũng tích hợp case study thực tế từ doanh nghiệp, giúp sinh viên hiểu rõ quy trình xây dựng sản phẩm truyền thông, cách đo lường hiệu quả và ứng dụng kiến thức vào bối cảnh nghề nghiệp thực tế.

Sinh viên CMC tham gia tổ chức sự kiện Triển lãm Công nghiệp bán dẫn Semi Expo tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC

Môi trường học tập gắn liền với doanh nghiệp

Một trong những điểm khác biệt trong mô hình đào tạo tại Trường Đại học CMC là định hướng “đại học trong lòng doanh nghiệp”, trong đó hoạt động giảng dạy được xây dựng gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động và hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn CMC.

Theo đó, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện được cam kết 100% cơ hội thực tập tại các công ty thành viên của CMC cùng mạng lưới đối tác doanh nghiệp. Các kỳ thực tập được thiết kế theo mô hình On Job Training (OJT), kéo dài 16 tuần liên tục, cho phép sinh viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia trong ngành.

Sinh viên CMC trong kỳ thực tập OJT tại công ty CMC TS thuộc Tập đoàn CMC

Trong học kỳ này, sinh viên được trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế, triển khai chiến dịch truyền thông hay phối hợp cùng các bộ phận sáng tạo, marketing và quảng cáo. Kết quả công việc được đánh giá theo tiêu chuẩn doanh nghiệp, tương tự một nhân sự thực thụ.

Song song với đó, chương trình đào tạo được triển khai theo mô hình học qua dự án, tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua workshop, company tour, talkshow cùng chuyên gia trong ngành. Sinh viên cũng được định hướng xây dựng portfolio cá nhân từ sớm - yếu tố ngày càng quan trọng trong tuyển dụng ngành truyền thông hiện nay.

Ngày hội việc làm CMC Career Fair với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Ngoài ra, nhà trường thường xuyên tổ chức ngày hội tuyển dụng, hội thảo nghề nghiệp và các chương trình tư vấn hướng nghiệp, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên tham gia các chương trình trao đổi học thuật với nhiều trường đại học lớn trong và ngoài nước, mở rộng tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng với thị trường lao động quốc tế.

Phương Dung