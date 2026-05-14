Nhiều trường y dược trên cả nước đã công bố mức thu học phí dự kiến trong năm tới. Nhìn chung, các trường đều tăng học phí từ 2-27 triệu đồng/năm. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tăng mạnh nhất trong số các trường trên cả nước, dự kiến thu 56-58 triệu đồng.

Cụ thể, trường dự kiến áp mức học phí năm học 2026-2027 là 56 triệu đồng với ngành Dược học và Y học cổ truyền, 58 triệu đồng với ngành Y khoa. Năm 2025-2026, mức thu của trường là 27,6-31,1 triệu đồng. Như vậy, mức học phí năm 2026-2027 dự kiến tăng 1,8-2 lần.

Trong khi đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến áp dụng mức học phí từ 41 đến 81 triệu đồng/năm trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 41,8-55,2 triệu đồng của năm 2025. Đáng chú ý, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất là 81 triệu đồng/năm, đồng thời ghi nhận mức tăng khoảng 25,8 triệu đồng, tương đương gần 47%.

Một số trường có ngành chạm ngưỡng trên 80 triệu đồng/năm học bao gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chủ yếu ở ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa.

Một số trường có mức học phí tăng nhẹ, khoảng 2,5-4,5 triệu đồng/năm tùy ngành là Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Đại học Y Dược TPHCM…

Học phí các trường y dược năm 2026 như sau:

Trường Năm học 2025-2026 (triệu đồng/năm) Năm học 2026-2027 (triệu đồng/năm) Trường Đại học Y Hà Nội 16,9-62,2 19,1-80 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 47,2-62,2 53,2-70 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 27,6-31,1 56-58 Trường Đại học Y tế Công cộng 18,6-34,2 21-38,6 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 33,04-43,54 36,34-47,89 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 45-58 48-65 Trường Đại học Y Dược TPHCM 30-84,7 30-90 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 41,8-55,2 47-81 Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 36,6-61,1 36,6-70 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 44,5-63,1 50,14-71,05 Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mức học phí đại học công lập được chia theo mức độ tự chủ tài chính và chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục.

Với các trường chưa tự chủ, mức trần học phí dao động khoảng 1,71-3,5 triệu đồng/sinh viên/tháng tùy nhóm ngành, tăng theo lộ trình từng năm.

Trong khi đó, các trường tự chủ được phép thu học phí cao hơn mức trần thông thường. Cụ thể, trường tự bảo đảm chi thường xuyên có thể thu tối đa gấp 2 lần; trường tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư được thu tối đa gấp 2,5 lần.

Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng, cơ sở giáo dục đại học căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do cơ sở giáo dục ban hành để tự quyết định mức thu học phí, thực hiện công khai với người học, xã hội.