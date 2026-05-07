Các trường thuộc khối công an, quân đội

Hiện nay, các trường công an, quân đội có chính sách miễn học phí cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên còn được phụ cấp tiền sinh hoạt phí, tiền ăn. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm công tác. Tuy nhiên, các chính sách trên chỉ áp dụng với hệ quân sự.

Với hệ dân sự, mỗi trường có mức học phí khác nhau, sinh viên phải tự túc về chi phí ăn ở và học phí trong quá trình học tập và chủ động xin việc sau khi tốt nghiệp.

Chẳng hạn, tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, học phí hệ dân sự ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 là 20,9 triệu đồng/năm. Tương tự, học phí hệ dân sự tại Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự khoảng 18,5 triệu đồng/năm.

Khối ngành sư phạm

Tất cả các ngành sư phạm hiện nay đều được miễn học phí, chẳng hạn như Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh…

Sinh viên có thể theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng…

Sinh viên được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, với mức 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Ngoài các ngành được miễn giảm theo quy định, sinh viên sẽ đóng phí theo mức của cơ sở đào tạo.

Tuy nhiên, sinh viên sư phạm đã được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng không công tác trong ngành giáo dục trong thời gian 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt.

Những ngành đặc thù khác

Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, người học các ngành, nghề khó tuyển nhưng xã hội có nhu cầu cũng nằm trong diện miễn học phí.

Chẳng hạn, Học viện Báo chí Tuyên truyền đang miễn học phí với sinh viên theo học các ngành như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Không chỉ sinh viên đại học, học viên sau đại học trong các chuyên ngành y tế đặc thù như tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu tại cơ sở công lập cũng được miễn học phí.

Những ngành học miễn 70% học phí

Bên cạnh các ngành học được giảm 100% học phí, sinh viên theo học một số ngành được giảm 70% học phí, gồm: Các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù như nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Ngoài ra, sinh viên một số chuyên ngành khác cũng được giảm 70% học phí như: Nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc hoặc hoặc các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do cơ quan quản lý nhà nước quy định.

Dự kiến 15 ngành STEM được cấp học bổng

Vừa qua, Bộ GD-ĐT cũng đã trình Chính phủ dự thảo quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Theo đó, sinh viên 15 ngành dự kiến được cấp học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng gồm: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ, Xây dựng.