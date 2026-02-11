Hai dự án của BIS Hà Nội được trao tài trợ

BIS Hà Nội đã nhận được hơn 14.000 USD từ Quỹ Tác động xã hội của tổ chức giáo dục Nord Anglia Education để triển khai 2 dự án: Hope Thread và The PatchWork Project. Cả hai sáng kiến đều được thiết kế và điều hành bởi học sinh khối 12 của trường, với mục tiêu nâng cao hạnh phúc tinh thần và hỗ trợ trẻ em tại khu vực miền Bắc Việt Nam.

Chương trình Social Impact Grants đầu tư vào các dự án học sinh hướng tới việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). BIS Hà Nội tiếp tục nằm trong số 24 trường thuộc Nord Anglia được lựa chọn nhận tài trợ, trong hơn 90 trường quốc tế trong hệ thống, đóng góp vào tổng số 985.075 USD được đầu tư cho 86 dự án do học sinh dẫn dắt trên toàn hệ thống. Nhà trường cũng có thành tích nổi bật ở chương trình này trong những năm trước, với dự án Chalk Road nhận 9.000 USD vào năm 2023 và dự án BluePrint Cocoon nhận 1.850 USD vào năm 2024. Những kết quả này thể hiện cam kết bền vững của BIS Hà Nội đối với các hoạt động tạo tác động xã hội có ý nghĩa.

Năm nay, Hope Thread nhận được 2.977 USD cho hạng mục Nghiên cứu và Phát triển, còn The PatchWork Project nhận 11.325 USD cho hạng mục Dự án.

Hope Thread - Thúc đẩy hạnh phúc tinh thần thông qua các hoạt động sáng tạo

Dự án Hope Thread được khởi xướng bởi các học sinh Khối 12: Sunwoo, Rachael và Rina, với mục tiêu hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em từ 11 đến 14 tuổi. Dự án hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững số 3, tập trung vào sức khỏe và hạnh phúc.

Dự án Hope Thread, khởi xướng bởi học sinh Khối 12, hướng tới mục tiêu hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho trẻ em từ 11 đến 14 tuổi. Ảnh: BIS Hà Nội

Nhóm dự kiến tổ chức chuỗi các buổi hội thảo sáng tạo, xoay quanh những chủ đề như xây dựng cộng đồng, phát triển các mối quan hệ, bước ra khỏi vùng an toàn và thấu hiểu giá trị bản thân. Thông qua nghệ thuật sáng tạo và các hoạt động xây dựng sự tự tin, các em nhỏ sẽ có cơ hội thể hiện cảm xúc và nhận ra điểm mạnh của chính mình.

Mục tiêu của Hope Thread bao gồm:

- Giúp trẻ phát triển nhận thức cảm xúc, sự tự tin và khả năng thích ứng thông qua biểu đạt sáng tạo

- Khuyến khích sự hợp tác giữa nhà trường, gia đình và các tình nguyện viên trong việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần

- Nâng cao nhận thức về hạnh phúc tinh thần như một yếu tố thiết yếu trong sự phát triển toàn diện của trẻ em

The PatchWork Project - Hỗ trợ học tập hòa nhập cho trẻ khiếm thị

The PatchWork Project được dẫn dắt bởi hai học sinh Khối 12 là Lekha và Tường Anh, tập trung vào việc thúc đẩy hạnh phúc tinh thần và sự hòa nhập xã hội cho trẻ em khiếm thị.

The PatchWork Project được dẫn dắt bởi hai học sinh Khối 12 là Lekha và Tường Anh, tập trung vào việc thúc đẩy hạnh phúc tinh thần và sự hòa nhập xã hội cho trẻ em khiếm thị. Ảnh: BIS Hà Nội

Với thông điệp “Kết nối cộng đồng - Kiến tạo thay đổi”, dự án gắn liền với nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, bao gồm: SDG 3: Sức khỏe và hạnh phúc, SDG 4: Giáo dục chất lượng và hòa nhập, SDG 10: Giảm bất bình đẳng, SDG 17: Hợp tác vì mục tiêu phát triển.

Nhóm đang hợp tác với Trung tâm Clever Hands, một tổ chức phi lợi nhuận tại Hà Nội chuyên hỗ trợ học tập cho trẻ em khiếm thị.

Các hoạt động của dự án bao gồm:

- Xây dựng tài liệu học tập dành cho học sinh khiếm thị

- Tổ chức các ngày hoạt động thể chất nâng cao sức khỏe

- Thực hiện các buổi hội thảo và sự kiện cộng đồng

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và thể chất

- Triển khai các hoạt động gây quỹ nhằm mở rộng hỗ trợ

Tôn vinh vai trò lãnh đạo của học sinh tại BIS Hà Nội

Chia sẻ về thành tích của học sinh, cô Rebecca Carroll - Hiệu trưởng trường BIS Hà Nội bày tỏ:

“Tôi vô cùng tự hào về các em học sinh Khối 12 vì sự chủ động, tận tâm và tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng những dự án ý nghĩa này, để hướng tới giải quyết những nhu cầu quan trọng của cộng đồng. Tôi rất mong chờ được chứng kiến cách nguồn tài trợ này sẽ giúp các em nâng tầm những nỗ lực mà các em đang thực hiện”.

Thông qua sự hợp tác giữa Nord Anglia và UNICEF, học sinh cũng được tiếp cận các nền tảng quốc tế giúp các em phát triển kỹ năng, đồng thời xây dựng sự đồng cảm, tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo. Ảnh: BIS Hà Nội

Mục tiêu hướng tới cộng đồng là một yếu tố được lồng ghép xuyên suốt trong chương trình học của BIS Hà Nội. Học sinh được khuyến khích tạo ra những đóng góp tích cực và bền vững cho cộng đồng ở cả địa phương và quốc tế. Với sự hỗ trợ từ Social Impact Grants của Nord Anglia, học sinh sẽ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ đối tác trong cộng đồng và đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Thông qua sự hợp tác giữa Nord Anglia và UNICEF, học sinh cũng được tiếp cận các nền tảng quốc tế giúp các em phát triển kỹ năng của mình như những người trẻ tiên phong, đồng thời xây dựng sự đồng cảm, tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo.