Trong lúc chờ phụ huynh đến đón sau giờ học, một học sinh lớp 1 ở phường An Dương (Hải Phòng) bị ngã tại sân trường và tử vong sau đó.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết em N.M.T., học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, Hải Phòng, đã tử vong sau vụ tai nạn tại sân trường.

Cụ thể, khoảng 16h50 ngày 15/10, sau giờ tan học, em N.M.T. ở lại sân trường chờ phụ huynh đến đón và chơi tại khu vực vườn hoa. Tại đây có nhiều ghế đá để phụ huynh và học sinh ngồi nghỉ.

Đến khoảng 17h10, khi trèo, đu vào ghế đá, em bị ngã, đầu va vào nền bê tông và chảy máu.

Ban Giám hiệu, giáo viên và một số phụ huynh có mặt đã sơ cứu cho em, thông báo cho gia đình và gọi xe đưa em đến Trung tâm Y tế An Dương cấp cứu.

Sau khi được bác sĩ Trung tâm Y tế phường An Dương thông báo về tình trạng sức khỏe của em, gia đình và nhà trường chuyển em đến Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường An Dương và Sở GD-ĐT Hải Phòng đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhà trường cũng đã rà soát camera, hồ sơ trực, lấy thông tin từ những người chứng kiến và kiểm tra việc quản lý học sinh sau giờ tan học để hoàn thiện biên bản và báo cáo vụ việc.

Ban Giám hiệu đã kiểm tra các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường để kịp thời cảnh báo và khắc phục. Nhà trường cũng chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là với những em chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Công an phường phối hợp với các đơn vị và các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Các ban, ngành, đoàn thể và tổ dân phố Đồng Giới Đông đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời phối hợp chuẩn bị tang lễ cho em theo phong tục địa phương.