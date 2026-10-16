UBND TP Hải Phòng yêu cầu lập tổ công tác độc lập xác minh vụ học sinh lớp 1 tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, làm rõ trách nhiệm liên quan trước ngày 20/10.

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương làm rõ vụ học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, ngày 15/10.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức, Sở GD-ĐT được giao khẩn trương thành lập tổ công tác xác minh vụ việc, bảo đảm độc lập với nhà trường; phối hợp với Công an phường An Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ toàn bộ diễn biến.

Nội dung xác minh tập trung vào từng mốc thời gian từ khi học sinh tan học đến khi xảy ra sự việc; quá trình phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu học sinh. Đặc biệt, cơ quan chức năng phải làm rõ việc thực hiện quy trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học.

Trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lý cũng sẽ được xem xét.

Trường Tiểu học An Dương, nơi xảy ra vụ việc khiến một học sinh lớp 1 tử vong sau giờ tan học ngày 15/10. Ảnh: Thu Hằng

UBND thành phố yêu cầu quá trình xác minh phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động điều tra của cơ quan công an. Sở GD-ĐT có trách nhiệm báo cáo kết quả, đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm nếu có về UBND thành phố trước ngày 20/10.

Rà soát trách nhiệm, tăng cường an toàn trường học

Cùng với việc làm rõ vụ việc tại Trường Tiểu học An Dương, Sở GD-ĐT được giao chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn trường học trên toàn thành phố, đặc biệt tại các trường mầm non và tiểu học.

Các nội dung trọng tâm gồm quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh sau giờ học; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, nhất là trong khoảng thời gian học sinh chờ phụ huynh đến đón.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát các phương án xử lý tình huống phát sinh, điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường; bổ sung quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.

Ngành giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, xử lý tình huống khẩn cấp và sơ cấp cứu ban đầu phù hợp với từng cấp học. Những tồn tại, hạn chế và nguy cơ mất an toàn phải được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Sở GD-ĐT còn được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đối với Công an TP Hải Phòng, UBND thành phố yêu cầu chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Kết quả chính thức phải được báo cáo UBND thành phố ngay khi có kết luận.

Lực lượng công an phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương thu thập, bảo quản hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực nhà trường.

Yêu cầu nhà trường phối hợp điều tra

UBND phường An Dương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh toàn diện vụ việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan. Địa phương cũng phải chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, chính quyền phường cần tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình học sinh; hỗ trợ ổn định tâm lý giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh, bảo đảm hoạt động dạy và học tại trường diễn ra ổn định.

Trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền, địa phương sẽ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan thuộc phạm vi quản lý để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin được công bố trước đó, vụ việc xảy ra sau giờ tan học ngày 15/10 tại Trường Tiểu học An Dương. Học sinh bị ngã trong khuôn viên trường, được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.