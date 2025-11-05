Theo thông tin từ gia đình, sau 5 ngày bị nhóm bạn hành hung, em T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Người thân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên do chấn thương nghiêm trọng, sức khỏe của em không có nhiều tiến triển nên gia đình xin đưa về nhà để chăm sóc.

Ngôi trường nơi học sinh T. bị đánh hội đồng. Ảnh: CTV

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 8h50 ngày 31/10, trong giờ ra chơi tiết 2 tại phòng học tầng 3, em N.T.A.T. (lớp ĐCN65B2, ngành Điện công nghiệp - hệ GDTX) bị một nhóm học sinh lớp 11 (học ở tầng 2 cùng tòa nhà) lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp.

Khi sự việc xảy ra, thầy cô và bạn học đã nhanh chóng đưa em T. xuống phòng y tế của nhà trường để sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện An Việt, rồi tiếp tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau một ngày cấp cứu, bệnh viện chẩn đoán và tiên lượng tình trạng sức khỏe của em T. rất xấu. Gia đình sau đó đưa em về nhà.

Hiện cơ quan Công an đã xác định 4 học sinh lớp 11 có hành vi đánh bạn và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.