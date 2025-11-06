Liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi ở Lào Cai, chiều 6/11, trao đổi với PV VietNamNet, bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, Lào Cai) cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhà trường rất bất ngờ và chưa hiểu được lý do dẫn đến sự việc em Đ. hành hung rồi đẩy em T. xuống hồ nước.

Hiện trường vụ việc nam sinh bị bạn học hành hung, đẩy xuống hồ. Ảnh: VĐ

Theo bà Hà, Đ. và T. học cùng lớp và trước khi xảy ra vụ việc hai em chơi rất thân với nhau. Cả hai em đều có tâm lý ổn định, hòa đồng với bạn bè và học lực khá.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, giáo viên chủ nhiệm và gia đình của hai học sinh đã đưa em T. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, gia đình Đ. đã đưa em đến cơ quan Công an để trình báo sự việc. Nhà trường đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc", bà Hà nói.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (bố em T - nam sinh bị bạn đẩy xuống hồ nước) cho biết, con trai ông đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ công an phường về việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đã đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai thông tin, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Nam sinh lớp 8 - người nhấc và đẩy bạn xuống hồ nước - được ghi nhận có biểu hiện tăng động.