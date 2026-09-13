1. Học sinh nước châu Á nào đứng đầu thế giới về điểm Toán?
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Singapore
0%
- Nhật Bản0%
- Trung Quốc0%
- Hàn Quốc0%Chính xác
Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) 2025, được thực hiện với học sinh 15 tuổi và tổ chức khoảng 3 năm 1 lần, có sự tham gia của khoảng 760.000 học sinh tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo PISA 2025 (công bố hôm 8/9), nhóm 4 địa phương Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang của Trung Quốc đạt 612 điểm Toán, cao nhất trong các hệ thống giáo dục tham gia đánh giá.
2. Singapore đứng thứ mấy về Toán trong PISA 2025?
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Thứ nhất
0%
- Thứ hai0%
- Thứ ba0%
- Thứ tư0%Chính xác
Singapore đứng thứ hai về Toán với 563 điểm, sau nhóm 4 địa phương của Trung Quốc. Singapore cũng đứng đầu về đọc hiểu trong PISA 2025.
Theo kết quả PISA kỳ trước (công bố năm 2023), học sinh Singapore đứng số 1 thế giới về môn Toán với 575 điểm, cao hơn mức trung bình OECD 103 điểm.
3. Học sinh Việt Nam đạt bao nhiêu điểm Toán theo đánh giá PISA 2025?
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350 điểm
0%
- 400 điểm0%
- 443 điểm0%
- Hơn 500 điểm0%Chính xác
Kết quả công bố PISA 2025 cho thấy học sinh Việt Nam đạt trung bình 457 điểm Khoa học, 443 điểm Toán, 392 điểm Đọc hiểu và 461 điểm Giải quyết vấn đề bằng tư duy tính toán.
Trong PISA 2022, học sinh Việt Nam đạt 469 điểm Toán, xếp thứ 31 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát.
4. Nội dung nào lần đầu được đưa vào đánh giá trong PISA 2025?
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Kỹ năng thuyết trình
0%
- Khả năng ghi nhớ kiến thức0%
- Năng lực giải quyết vấn đề bằng tư duy tính toá0%
- Kỹ năng làm việc nhóm0%Chính xác
PISA 2025 lần đầu đánh giá năng lực giải quyết vấn đề bằng tư duy tính toán, xem xét khả năng sử dụng các công cụ mô hình hóa, lập trình, tiến hành thí nghiệm, phân tích dữ liệu và xây dựng, sửa lỗi các sản phẩm tính toán.
5. Trong PISA 2025, kết quả ở lĩnh vực nào của học sinh OECD sụt giảm mạnh nhất trong 10 năm qua?
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Khoa học
0%
- Đọc hiểu0%
- Toán học0%
- Cả ba lĩnh vực giảm tương đương nhau0%Chính xác
Trong ba lĩnh vực chính, đọc hiểu là năng lực suy giảm mạnh nhất trong thập niên qua.
Từ năm 2015 đến 2025, điểm đọc hiểu trung bình giảm 28 điểm tại các nước OECD và 16 điểm tại các quốc gia, nền kinh tế ngoài OECD. Toán học cũng giảm 22 điểm ở OECD và 8 điểm ở nhóm ngoài OECD. Khoa học - lĩnh vực trọng tâm của PISA 2025 - có diễn biến tích cực hơn. Điểm trung bình khoa học của OECD giảm tương đối nhẹ trong một thập niên, trong khi kết quả của nhóm ngoài OECD nhìn chung ổn định.
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- Khả năng ghi nhớ kiến thức
- 400 điểm
- Thứ hai
- Nhật Bản