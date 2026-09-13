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Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) 2025, được thực hiện với học sinh 15 tuổi và tổ chức khoảng 3 năm 1 lần, có sự tham gia của khoảng 760.000 học sinh tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo PISA 2025 (công bố hôm 8/9), nhóm 4 địa phương Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang của Trung Quốc đạt 612 điểm Toán, cao nhất trong các hệ thống giáo dục tham gia đánh giá.