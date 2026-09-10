Chính xác

Với diện tích 2,2km, Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai thế giới, sau Vatican, với đường biên giới dài 4,4km và đường bờ biển 4,1km. Trung tâm thành phố cách Italy chỉ khoảng 16km.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, Monaco là nơi có mật độ khách du lịch lớn nhất châu lục. Có thời điểm lượng khách du lịch đến Monaco cao gấp 10 lần dân bản địa, cứ 10 người tại Monaco thì đến 9 người là du khách.