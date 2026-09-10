1. Quốc gia nào có mật độ dân số đứng đầu thế giới?
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Ấn Độ
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- Singapore0%
- Monaco0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Monaco là đất nước nằm bên bờ biển Riviera với ba mặt giáp Pháp, một mặt giáp biển Địa Trung Hải. Quốc gia này chỉ rộng vỏn vẹn 2,2km2 nhưng có khoảng 38.000 người sinh sống. Monaco cũng là quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới - khoảng hơn 18.000 người/km2. Con số này cao gấp đôi nước đứng thứ hai là Singapore.
2. Diện tích nước này nhỏ thứ mấy thế giới?
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- 40%Chính xác
Với diện tích 2,2km, Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai thế giới, sau Vatican, với đường biên giới dài 4,4km và đường bờ biển 4,1km. Trung tâm thành phố cách Italy chỉ khoảng 16km.
Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, Monaco là nơi có mật độ khách du lịch lớn nhất châu lục. Có thời điểm lượng khách du lịch đến Monaco cao gấp 10 lần dân bản địa, cứ 10 người tại Monaco thì đến 9 người là du khách.
3. Đâu là đặc điểm đúng của quốc gia này?
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Quốc gia này không có thủ đô
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- Monaco không đánh thuế thu nhập cá nhân0%
- Giá nhà tại Monaco thuộc nhóm trung bình0%
- Quốc gia này sử dụng đồng Đô la Mỹ làm tiền tệ chính thức0%Chính xác
Monaco là quốc gia không đánh thuế thu nhập cá nhân kể từ năm 1869. Tuy nhiên, những người chuyển tài sản ra khỏi nước này sẽ phải chịu mức thuế 33%.
Để có quốc tịch và hộ chiếu Monaco rất khó. Phần lớn những người sống tại đây chỉ có giấy phép cư trú. Công dân chính hiệu tại Monaco được gọi là Monegasques.
4. Đây là đất nước của những triệu phú, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Tại Monaco, cứ 3 người dân lại có 1 người là triệu phú. Monaco trở thành quốc gia có số lượng triệu phú và tỷ phú trên đầu người cao nhất thế giới.
Giá nhà trung bình tại Monaco cao hơn cả ở những thành phố xa hoa bậc nhất như New York (Mỹ) hay Hồng Kông (Trung Quốc). Business Insider cho rằng Monaco gần như không có người nghèo. Để góp mặt trong top 1% dân số giàu nhất Monaco, một người cần sở hữu tối thiểu 12,4 triệu USD.
5. Người dân nước này sống thọ thứ mấy thế giới?
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- 40%Chính xác
Tuổi thọ trung bình của người dân Monaco là 87 tuổi, cao nhất thế giới, theo số liệu của Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế Monaco (IMSEE).
Tính về tỷ lệ người sống trên 100 tuổi, Monaco cũng cao nhất thế giới với gần 950 người trên mỗi 100.000 dân, vượt xa các quốc gia và khu vực nổi tiếng về tuổi thọ. Chẳng hạn, Nhật Bản và Uruguay lần lượt với 98 và 85 người 100 tuổi trên 100.000 dân.
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