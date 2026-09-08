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Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Đây là lượng khách cao nhất trong 8 tháng kể từ khi Việt Nam bắt đầu thống kê khách quốc tế.

Tính riêng trong tháng 8, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so với tháng 7 và hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025.