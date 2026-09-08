1. Trong 8 tháng đầu năm, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt bao nhiêu?
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12 triệu lượt
0%
- 14 triệu lượt0%
- 16 triệu lượt0%
- 18 triệu lượt0%Chính xác
Theo số liệu của Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm, lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Đây là lượng khách cao nhất trong 8 tháng kể từ khi Việt Nam bắt đầu thống kê khách quốc tế.
Tính riêng trong tháng 8, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so với tháng 7 và hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025.
2. Quốc gia nào có lượng khách đến Việt Nam đông nhất thời gian qua?
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Trung Quốc
0%
- Hàn Quốc0%
- Ấn Độ0%
- Nga0%Chính xác
Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, với khoảng 3,5 triệu lượt. Con số này cao hơn so với 2,8 triệu lượt khách từ Hàn Quốc - thị trường đứng thứ hai và bỏ xa Nga, thị trường lớn nhất châu Âu hiện nay với khoảng 1 triệu lượt khách. So với Ấn Độ, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều gấp gần 6 lần.
3. Thị trường khách quốc tế nào đến Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất?
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Philippines
0%
- Ba Lan0%
- Nga0%
- Campuchia0%Chính xác
Trong 8 tháng đầu năm, Nga là thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu tại Việt Nam, với mức tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, thị trường này chỉ xếp thứ 7 trong top thị trường khách du lịch lớn của Việt Nam năm 2025. Hiện thị trường này vươn lên vị trí thứ 3.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách Nga một phần nhờ việc nối lại và tăng cường tần suất các chuyến bay đưa du khách trực tiếp từ các thành phố lớn của Nga đến thẳng các vùng biển của Việt Nam. Các điểm đến được khách Nga yêu thích gồm: Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc.
4. Thị trường nào có mức tăng trưởng khách đến Việt Nam cao thứ hai?
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Trung Quốc
0%
- Campuchia0%
- Ba Lan0%
- Philippines0%Chính xác
Philippines là thị trường có mức tăng trưởng khách đến Việt Nam cao thứ hai, khoảng 58%. Số lượng khách Philippines đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm khoảng 468.000 lượt.
Xếp sau đó là Ba Lan và Campuchia với mức tăng lần lượt là 51% và 41%.
5. Khu vực nào là thị trường khách quốc tế chủ lực của Việt Nam?
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Châu Âu
0%
- Châu Mỹ0%
- Châu Á0%
- Châu Đại Dương0%Chính xác
Khách từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nhóm khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng Trung Quốc và Hàn Quốc đã mang đến khoảng 6,3 triệu lượt khách trong 8 tháng qua, chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế.
Tuy vậy, dòng khách châu Âu cũng có tốc độ tăng trưởng nổi bật (53,4%). Khách từ châu Mỹ đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7% và châu Úc tăng 23,3%.
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