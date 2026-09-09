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Theo VietnamPlus, Thành phố Huế có dân số hơn 1,43 triệu người, ít nhất trong 8 thành phố hiện nay.

Huế chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/1/2025.

Quảng Ninh, thành phố vừa được thành lập ngày 1/9/2026, có hơn 1,5 triệu người, đứng thứ 2 về mức độ ít dân nhất trong 8 thành phố.