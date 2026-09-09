1. Thành phố nào hiện có dân số ít nhất trong 8 thành phố?
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Huế
0%
- Đà Nẵng0%
- Hải Phòng0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
Theo VietnamPlus, Thành phố Huế có dân số hơn 1,43 triệu người, ít nhất trong 8 thành phố hiện nay.
Huế chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/1/2025.
Quảng Ninh, thành phố vừa được thành lập ngày 1/9/2026, có hơn 1,5 triệu người, đứng thứ 2 về mức độ ít dân nhất trong 8 thành phố.
2. Đây cũng là thành phố có ít đơn vị hành chính cấp xã nhất trong 8 thành phố, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Huế, sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, thành phố có 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã. Thành phố có diện tích 4.947,11 km², trải rộng từ khu vực đô thị Huế đến vùng nông thôn, miền núi và ven biển.
Trong khi đó, TPHCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, Hà Nội 126, Hải Phòng 114, Đà Nẵng 94, Cần Thơ 103, Đồng Nai 95 và Quảng Ninh 54.
3. Địa danh nào ở Huế được biết đến là nơi mưa nhiều nhất Việt Nam?
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Đỉnh Bạch Mã
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- Sông Hương0%
- Đồi Vọng Cảnh0%
- Vịnh Lăng Cô0%Chính xác
Đỉnh Bạch Mã, Thành phố Huế là nơi mưa nhiều nhất cả nước, trung bình 7.000-8.000 mm mỗi năm. Lượng mưa từng ghi nhận trong một ngày tại đây là 1.739 mm, gần bằng lượng mưa trung bình năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam (1.400-2.400 mm).
Đây là lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau mức 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.
4. Huế hiện có bao nhiêu di sản được UNESCO ghi danh?
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6 di sản
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- 7 di sản0%
- 8 di sản0%
- 9 di sản0%Chính xác
Huế hiện sở hữu 8 Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh. Trong đó, 6 di sản thuộc riêng Huế gồm Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế và Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế.
Hai di sản còn lại là Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể và có phạm vi thực hành tại nhiều địa phương, trong đó có Huế.
5. Huế gắn với triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam trong bao nhiêu năm?
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Hơn 50 năm
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- Hơn 100 năm0%
- Hơn 140 năm0%
- Gần 200 năm0%Chính xác
Nhà Nguyễn tồn tại từ 1802 đến 1945, tức 143 năm và chọn Huế làm kinh đô. Trong thời gian này, triều Nguyễn xây dựng một hệ thống kiến trúc cung đình đồ sộ, để lại nền tảng quan trọng cho kho tàng di sản của Huế ngày nay.
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