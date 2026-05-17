Theo kết quả PISA 2022 do OECD công bố cuối năm 2023 (kỳ gần nhất, đánh giá kết quả của năm 2022), học sinh Singapore đứng số 1 thế giới về môn Toán với 575 điểm, cao hơn mức trung bình OECD tới 103 điểm.

PISA là chương trình đánh giá học sinh quốc tế dành cho lứa tuổi 15, tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề trong thực tế.

Không chỉ dẫn đầu PISA, Singapore cũng đứng đầu thế giới ở cả Toán và Khoa học trong TIMSS 2023 - khảo sát quốc tế đánh giá học sinh lớp 4 và lớp 8 về năng lực hiểu, vận dụng và tư duy môn học.

Kết quả này cho thấy học sinh Singapore không chỉ mạnh về kiến thức mà còn nổi bật ở tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.