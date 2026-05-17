1. Học sinh nước Đông Nam Á nào đứng đầu thế giới về Toán?
-
Malaysia
0%
- Philippines0%
- Singapore0%Chính xác
Theo kết quả PISA 2022 do OECD công bố cuối năm 2023 (kỳ gần nhất, đánh giá kết quả của năm 2022), học sinh Singapore đứng số 1 thế giới về môn Toán với 575 điểm, cao hơn mức trung bình OECD tới 103 điểm.
PISA là chương trình đánh giá học sinh quốc tế dành cho lứa tuổi 15, tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề trong thực tế.
Không chỉ dẫn đầu PISA, Singapore cũng đứng đầu thế giới ở cả Toán và Khoa học trong TIMSS 2023 - khảo sát quốc tế đánh giá học sinh lớp 4 và lớp 8 về năng lực hiểu, vận dụng và tư duy môn học.
Kết quả này cho thấy học sinh Singapore không chỉ mạnh về kiến thức mà còn nổi bật ở tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.
2. Dù học sinh giỏi Toán, ngành giáo dục nước này vẫn lo ngại vấn đề nào dưới đây?
-
Học sinh yếu môn Toán hôm trước
0%
- Học sinh giỏi nhưng ngày càng ít thích học Toán0%
- Học sinh giảm khả năng dùng công nghệ0%Chính xác
Dù liên tục đứng đầu thế giới về Toán, Singapore ghi nhận mức độ yêu thích môn học này đang giảm.
Theo Bộ Giáo dục Singapore, tỷ lệ học sinh “rất thích học Toán” và cho rằng Toán hữu ích trong cuộc sống
đều thấp hơn so với năm 2019.
Đây được xem là một trong những thách thức lớn của giáo dục Singapore hiện nay: học sinh đạt thành tích cao nhưng áp lực học tập lớn khiến hứng thú học tập suy giảm.
Để cải thiện tình hình, Singapore đang tăng các hoạt động thực tế, học qua trải nghiệm và giải quyết vấn đề đời sống trong chương trình Toán.
3. Quốc gia này có đại học nằm trong top 10 thế giới?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng thứ 8 thế giới và là trường đại học duy nhất của Singapore trong top 10.
NUS có hơn 38.000 sinh viên đến từ khoảng 100 quốc gia và nổi bật ở các lĩnh vực: Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Một đại học nổi tiếng khác của Singapore là Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) hiện đứng thứ 12 thế giới theo QS 2026.
4. Học sinh Singapore cũng nổi tiếng vì gặp vấn đề nào dưới đây?
-
Béo phì tuổi học đường
0%
- Cận thị0%
- Thiếu ngủ kéo dài0%Chính xác
Singapore được xem là một trong những nơi có tỷ lệ cận thị cao nhất thế giới.
Theo Hiệp hội Nhãn khoa Singapore (SOA) và Trung tâm Mắt quốc gia Singapore (SNEC), có khoảng 65% trẻ em bị cận khi học hết tiểu học và khoảng 83% thanh niên mắc tật khúc xạ này.
Vì vậy, Singapore từng được gọi là “Thủ đô cận thị của thế giới”.
Các chuyên gia cho rằng tình trạng này liên quan tới: Ap lực học tập lớn, thời gian học trong nhà nhiều, tiếp xúc màn hình sớm và ít hoạt động ngoài trời.
Singapore đã triển khai nhiều chương trình phòng chống cận thị suốt hơn 20 năm qua.
5. Học sinh Việt Nam đứng thứ bao nhiêu thế giới về Toán?
-
Thứ 10/81
0%
- Thứ 21/810%
- Thứ 31/810%Chính xác
Trong PISA 2022, học sinh Việt Nam đạt 469 điểm Toán, xếp thứ 31 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát.
Đây là thứ hạng thấp nhất của Việt Nam trong khoảng một thập kỷ tham gia PISA. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng Việt Nam vẫn có một số điểm tích cực như chênh lệch điểm giữa các nhóm học sinh không quá lớn và khoảng cách giữa học sinh thành thị và nông thôn thấp hơn nhiều nước. Điều này phần nào phản ánh khả năng tiếp cận giáo dục tương đối đồng đều của Việt Nam.
Tin mới
- Thứ 21/81
- Cận thị
- Sai
- Học sinh giỏi nhưng ngày càng ít thích học Toán
- Philippines