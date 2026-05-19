Theo Trang thông tin Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong những món ăn mang hương vị quê nhà, Bác Hồ đặc biệt yêu thích cá bống kho lá gừng. Mỗi khi đồng chí cấp dưỡng của Bác nấu món này, Người thường ăn hết phần cá, còn món thịt thì để lại.

Có lần sang Liên Xô nghỉ dưỡng, dù được tiếp đãi nhiều món ăn thượng hạng, Bác vẫn bất chợt nói: “Mình nhớ món cá bống kho lá gừng quá!”. Việc chuẩn bị món ăn dân dã ấy khi đó không hề dễ, bởi phía bạn không quen mùi nước mắm. Cuối cùng, nhờ sự khéo léo của đồng chí Vũ Kỳ trong việc giới thiệu ẩm thực truyền thống Việt Nam, món cá bống kho gừng vẫn được chuẩn bị để Bác thưởng thức.