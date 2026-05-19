1. Món ăn dân dã nào khiến Bác Hồ "nhớ mãi không quên"?
Canh cua rau đay
- Cá bống kho lá gừng0%
- Mắm tôm chua0%Chính xác
Theo Trang thông tin Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong những món ăn mang hương vị quê nhà, Bác Hồ đặc biệt yêu thích cá bống kho lá gừng. Mỗi khi đồng chí cấp dưỡng của Bác nấu món này, Người thường ăn hết phần cá, còn món thịt thì để lại.
Có lần sang Liên Xô nghỉ dưỡng, dù được tiếp đãi nhiều món ăn thượng hạng, Bác vẫn bất chợt nói: “Mình nhớ món cá bống kho lá gừng quá!”. Việc chuẩn bị món ăn dân dã ấy khi đó không hề dễ, bởi phía bạn không quen mùi nước mắm. Cuối cùng, nhờ sự khéo léo của đồng chí Vũ Kỳ trong việc giới thiệu ẩm thực truyền thống Việt Nam, món cá bống kho gừng vẫn được chuẩn bị để Bác thưởng thức.
2. Từ nhỏ, Bác Hồ không ăn được gia vị nào?
Hành
- Gừng0%
- Tỏi0%Chính xác
Trong cuốn 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (NXB Chính trị Quốc gia, 2007), chị gái của Bác - bà Nguyễn Thị Thanh - kể lại rằng từ nhỏ Người đã không ăn được tỏi.
3. Bác Hồ thường dặn nhà bếp điều gì khi chuẩn bị cơm?
Cần chuẩn bị từ sớm
- Ưu tiên món Tây0%
- Chỉ làm vừa đủ, tránh lãng phí0%Chính xác
Theo ông Đặng Văn Lơ - người nhiều năm phục vụ bữa ăn cho Bác, Người ăn uống rất đúng giờ và luôn dặn nhà bếp chỉ làm vừa đủ, không được lãng phí. Món nào ăn không hết, Bác trở đầu đũa để riêng, cất lại dùng cho bữa sau.
Bữa cơm hằng ngày của Bác cũng rất giản dị, thường chỉ có canh, rau và món mặn, sau đó tráng miệng bằng táo nướng.
4. Ai là người trực tiếp nấu ăn phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm cuối đời?
Ông Đặng Văn Lơ
- Ông Đinh Văn Cẩn0%
- Cả hai đáp án trên0%Chính xác
Từ năm 1960 đến 1969, ông Đặng Văn Lơ và ông Đinh Văn Cẩn là hai đầu bếp trực tiếp phục vụ bữa ăn hằng ngày cho Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch.
Hai ông thay phiên nhau nấu ăn, chăm chút từng bữa cơm giản dị nhưng luôn bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và tinh thần tiết kiệm theo đúng phong cách sống của Bác.
5. Để giữ bí mật trong nhà bếp Phủ Chủ tịch, Bác Hồ được ghi tên là gì trên bảng chấm cơm?
Ông Minh
- Cụ Hiền0%
- Ông Lành0%Chính xác
Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh, trên bảng chấm cơm của nhà bếp Phủ Chủ tịch, Bác được ghi tên là “Cụ Hiền” để giữ bí mật và bảo đảm an toàn. Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng được ghi là “ông Lành”.
6. Khi đi công tác, Bác Hồ thường ăn cơm như thế nào?
Ăn tại nhà hàng gần nơi làm việc
- Mang cơm theo bằng cặp lồng0%
- Chỉ uống sữa và cà phê0%Chính xác
Theo tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh, mỗi khi đi công tác, các đầu bếp thường chuẩn bị sẵn món khô để Bác ăn dọc đường. Những món quay, nướng thì đóng vào cặp lồng nhiều ngăn, còn súp, cà phê và sữa đun sôi rồi cho vào các phích. Đi đến nơi, dừng ở đoạn đường vắng, trải ni-lông ra mời Bác ngồi ăn tại chỗ. Bác không cho địa phương làm cơm, vì Bác bảo tiếp một mình Bác mà bày cỗ bàn linh đình sẽ tốn kém của dân của nước.
