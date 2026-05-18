1. Quốc gia nào có giá điện cao nhất Đông Nam Á?
Indonesia
0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%
- Việt Nam0%Chính xác
Theo công bố tại trang Global Petrol Prices về giá điện của các quốc gia và vùng lãnh thổ, giá điện trung bình trên thế giới hiện nay là 0,174 USD/kWh đối với người dùng dân dụng và 0,164 USD/kWh đối với doanh nghiệp.
Mức giá này bao gồm mọi mục trong hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình như chi phí phân phối và năng lượng, các loại phí, thuế phí môi trường và nhiên liệu.
Singapore là quốc gia có giá điện cao nhất Đông Nam Á với giá điện sinh hoạt 0,233 USD/kWh và giá điện kinh doanh là 0,265 USD/kWh.
2. Châu lục nào có giá điện dân dụng cao nhất hiện nay?
Châu Âu
0%
- Châu Á0%
- Châu Phi0%
- Châu Đại Dương0%Chính xác
Theo Global Petrol Prices, giá điện dân dụng cao nhất hiện nay là ở châu Âu với 0,255 USD/kWh và thấp nhất là ở châu Á với 0,085 USD/kWh. Trong khi đó, giá điện ở châu Phi là 0,139 USD/kWh, châu Đại Dương là 0,257 USD/kWh…
Giá điện doanh nghiệp cao nhất ở châu Đại Dương là 0,243 USD/kWh và giá thấp nhất ở châu Phi là 0,132 USD/kWh, châu Á là 0,105 USD/kWh.
3. Nước nào có giá điện sinh hoạt thấp nhất thế giới?
Lào
0%
- Iran0%
- Sudan0%
- Bhutan0%Chính xác
Trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ được Global Petrol Prices thống kê, Iran có giá điện sinh hoạt thấp nhất. Ngoài ra, còn một số quốc gia khác như Ethiopia, Sudan… Một kWh điện tại các quốc gia này có giá dưới 0,10 USD.
Ở những quốc gia này, chẳng hạn như Iran, chi phí điện được nhà nước trợ giá vì họ giàu tài nguyên năng lượng. Còn Ethiopia trợ cấp giá điện vì thu nhập trong nước rất thấp và điện là một sản phẩm thiết yếu.
4. Nước nào tiêu thụ điện nhiều nhất thế giới?
Mỹ
0%
- Pháp0%
- Nga0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về tổng nhu cầu điện với khoảng cách rất lớn so với các quốc gia khác trong danh sách. Năm 2025, nước này sử dụng 10.573 TWh điện, tương đương khoảng 1/3 nhu cầu điện toàn cầu. Tỷ trọng này tăng mạnh so với mức dưới 10% vào đầu những năm 2000.
Hiện Trung Quốc sử dụng nhiều điện hơn tổng nhu cầu của Mỹ, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản cộng lại.
5. Người dân nước này cũng dùng nhiều điện nhất thế giới, đúng hay sai?
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Lượng điện Trung Quốc tiêu thụ đứng đầu thế giới nhưng nếu tính trung bình, mỗi người dân nước này dùng 7,5 MWh điện/năm.
Trong khi đó, Canada dẫn đầu với 16,1 MWh/người, tiếp theo là Mỹ với 13,1 MWh/người. Diện tích nhà ở lớn, khí hậu lạnh và lối sống tiêu thụ nhiều năng lượng là những yếu tố góp phần đẩy nhu cầu điện bình quân đầu người tại hai nước này lên cao.
