1. Học sinh nước nào ở Đông Nam Á đứng đầu thế giới về điểm Toán?
Singapore
Theo kết quả PISA 2022 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố, Singapore là quốc gia có điểm Toán cao nhất thế giới với 575 điểm, đứng đầu trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Mức điểm này cao hơn trung bình của các nước OECD 103 điểm. Khoảng cách hơn 100 điểm này được OECD đánh giá là tương đương 3-5 năm học, phản ánh năng lực học tập vượt trội của học sinh Singapore so với bạn bè quốc tế.
PISA (Programme for International Student Assessment) là chương trình đánh giá học sinh quốc tế ở lứa tuổi 15, diễn ra theo chu kỳ ba năm một lần, từ năm 2000. Kỳ PISA 2022 có gần 700.000 học sinh ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
2. Học sinh nước nào ở Đông Nam Á có điểm Toán thấp nhất?
Lào
Học sinh Campuchia đứng cuối bảng về môn Toán ở PISA 2022 với 336 điểm, thấp nhất trong 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát. Tuy nhiên, điểm số này của học sinh Campuchia đã tăng 12 điểm so với kỳ khảo sát năm 2018.
Trong khu vực Đông Nam Á, xếp trên Campuchia là Philippines với điểm Toán trung bình 355 điểm.
3. Học sinh Việt Nam xếp thứ bao nhiêu về điểm Toán?
25
Trong kỳ đánh giá PISA 2022, học sinh Việt Nam đạt 469 điểm Toán, xếp thứ 31/81 quốc gia và vùng lãnh thổ ở môn này. So với kỳ đánh giá năm 2018, điểm Toán trung bình của học sinh Việt Nam giảm 27 điểm.
4. Học sinh tiểu học Việt Nam từng đứng đầu một kỳ đánh giá Toán ở khu vực Đông Nam Á?
Đúng
Theo kết quả Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM), học sinh lớp 5 của Việt Nam đạt điểm trung bình cao nhất ở môn Toán trong khu vực ở cả hai chu kỳ tham gia là 2019 và 2024.
Cụ thể, ở chu kỳ 2024, học sinh Việt Nam đạt 334,6 điểm môn Toán, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong số các nước tham gia. Đồng thời, tỷ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở môn Toán cũng lên tới 88%, cao hơn nhiều so với mức trung bình khu vực (36%).
Điều này cho thấy năng lực Toán học của học sinh tiểu học Việt Nam đang duy trì ở mức cao và ổn định trong khu vực Đông Nam Á.
