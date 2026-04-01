Chính xác

Theo kết quả PISA 2022 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố, Singapore là quốc gia có điểm Toán cao nhất thế giới với 575 điểm, đứng đầu trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Mức điểm này cao hơn trung bình của các nước OECD 103 điểm. Khoảng cách hơn 100 điểm này được OECD đánh giá là tương đương 3-5 năm học, phản ánh năng lực học tập vượt trội của học sinh Singapore so với bạn bè quốc tế.

PISA (Programme for International Student Assessment) là chương trình đánh giá học sinh quốc tế ở lứa tuổi 15, diễn ra theo chu kỳ ba năm một lần, từ năm 2000. Kỳ PISA 2022 có gần 700.000 học sinh ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.