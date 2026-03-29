1. Nước nào mua vàng nhiều nhất Đông Nam Á?
-
Việt Nam
0%
- Singapore0%
- Thái Lan0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Thái Lan dẫn đầu khu vực về nhu cầu mua vàng thỏi và vàng miếng trong năm 2025, với khối lượng mua đạt 51,4 tấn, chiếm khoảng 36% tổng nhu cầu của ASEAN trong phân khúc này. Giá trị tương ứng của khối lượng này ước tính hơn 6 tỷ USD, mức cao nhất trong 7 năm qua.
2. Đây là nước có sức mua vàng tăng mạnh nhất khu vực, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Singapore mới là nước có sức mua vàng tăng mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Các nhà đầu tư tại Singapore tăng mạnh nhu cầu mua vàng trong năm 2025, khiến lượng mua vào đạt 9,6 tấn, tăng 48% so với năm ngoái. Xếp sau là Malaysia tăng 37%, Thái Lan và Indonesia cùng tăng 29%.
3. Việt Nam đứng thứ mấy về nhu cầu mua vàng ở Đông Nam Á?
-
2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Việt Nam xếp thứ hai ở Đông Nam Á khi nhu cầu mua vàng thỏi và vàng miếng đạt 36,1 tấn trong năm 2025, giảm đáng kể so với tổng 42,1 tấn vào năm 2024. Báo cáo của WGC nêu rõ nhu cầu vàng ở Việt Nam giảm 14% so với năm 2024, một phần do nguồn cung vàng miếng khan hiếm trong nước đã ảnh hưởng đến lượng mua.
4. Nước nào bán vàng nhiều nhất trong khu vực và thế giới?
-
Thái Lan
0%
- Indonesia0%
- Việt Nam0%
- Singapore0%Chính xác
Singapore là quốc gia bán vàng nhiều nhất thế giới trong năm 2025 với 26 tấn, xếp sau lần lượt là Ghana bán 12 tấn và Nga 6 tấn.
5. Malaysia có mỏ vàng lớn nhất thế giới, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Không phải Malaysia, Indonesia mới là nơi có mỏ vàng lớn nhất thế giới. Mỏ Grasberg ở Papua, Indonesia được biết tới vừa là “kho vàng” khổng lồ, vừa là mỏ đồng quy mô hàng đầu.
Theo Guinness World Records, tại thời điểm 31/12/2012, Grasberg được ghi nhận là mỏ lộ thiên nằm trên trữ lượng vàng đơn lẻ lớn nhất từng được biết đến với tổng trữ lượng vàng khoảng 184,2 tấn (tương đương 6,5 triệu ounce) tính đến ngày 31/12/2012 - mốc thời gian được Guinness ghi nhận.
- Sai
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
Giá vàng
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
