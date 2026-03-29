Không phải Malaysia, Indonesia mới là nơi có mỏ vàng lớn nhất thế giới. Mỏ Grasberg ở Papua, Indonesia được biết tới vừa là “kho vàng” khổng lồ, vừa là mỏ đồng quy mô hàng đầu.

Theo Guinness World Records, tại thời điểm 31/12/2012, Grasberg được ghi nhận là mỏ lộ thiên nằm trên trữ lượng vàng đơn lẻ lớn nhất từng được biết đến với tổng trữ lượng vàng khoảng 184,2 tấn (tương đương 6,5 triệu ounce) tính đến ngày 31/12/2012 - mốc thời gian được Guinness ghi nhận.