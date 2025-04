Nhằm cụ thể hoá việc giáo dục tài chính cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh các cấp học phổ thông, Thời báo Ngân hàng và Tập đoàn FPT ngày 11/4 ra mắt sân chơi giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông toàn quốc.

Đồng thời, hai bên ký kết hợp tác triển khai sân chơi “Tài chính thông minh” - sân chơi giáo dục tài chính trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam dành cho học sinh phổ thông toàn quốc, theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 03/NQ-CP.

Theo chương trình hợp tác, hai bên thống nhất đồng tổ chức sân chơi “Tài chính thông minh” với mục tiêu ươm mầm, giáo dục kiến thức tài chính cho học sinh trên toàn quốc, giúp các em hình thành thói quen chi tiêu thông minh, biết tiết kiệm, đầu tư hiệu quả và rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân ngay từ sớm, sẵn sàng trở thành những công dân số vững vàng kiến thức tài chính.

Tham gia sân chơi hoàn toàn miễn phí này, học sinh sẽ vượt qua các thử thách tài chính được thiết kế theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, rèn luyện kỹ năng quản lý chi tiêu, tiết kiệm và lập kế hoạch tài chính cá nhân qua từng vòng thi.

Đặc biệt, các em sẽ được trải nghiệm các tình huống tài chính thực tiễn - “những kỹ năng rất thật, rất đời và cực kỳ cần thiết cho hành trang trưởng thành”, trước khi bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Bà Lê Thị Thuý Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng (áo xanh) và ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS, ký thoả thuận hợp tác. Ảnh: TBNH.

Với các hệ thống câu hỏi chất lượng, nội dung gần gũi và hình thức thi đấu sinh động trên nền tảng trực tuyến, chương trình sẽ giúp học sinh tiếp cận kiến thức về tiêu dùng, tiết kiệm, quản lý tài chính cá nhân theo hình thức “học mà chơi - chơi mà học”.

Sân chơi “Tài chính thông minh” dự kiến triển khai từ tháng 5/2025, dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc. Sân chơi được thiết kế theo mô hình hiện đại, kết hợp thi trực tuyến trên nền tảng VioEdu - nền tảng học tập trực tuyến do Tập đoàn FPT phát triển - và các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Dự kiến, trong năm đầu tiên, chương trình sẽ tiếp cận hơn 5 triệu học sinh.

Thông qua chương trình, hai bên kỳ vọng sẽ góp phần cụ thể hoá Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030, theo định hướng phổ cập kiến thức tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Trong đó, nhấn mạnh hướng đến việc trang bị kiến thức, hình thành thói quen và tư duy tài chính cơ bản cho người dân, đặc biệt qua giáo dục học đường cùng với Nghị quyết 03 về chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giáo dục và đời sống.

Với lợi thế về chuyên môn, Thời báo Ngân hàng sẽ đảm nhiệm vai trò xây dựng nội dung và phát triển hệ thống câu hỏi, trong khi Tập đoàn FPT phụ trách vận hành nền tảng, tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của sân chơi một cách hiệu quả thông qua nền tảng VioEdu.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Lê Thị Thuý Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng - cho biết, trang bị kiến thức và kỹ năng tài chính cho thế hệ trẻ không chỉ giúp họ chủ động hơn trong quản lý tài chính cá nhân mà còn góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia.

“Khi nói đến tiền thường rất khô khan, bản thân phụ huynh cũng không muốn con cái tiếp cận đến tiền quá sớm. Nhưng bên cạnh kiến thức về tiền, chúng tôi cũng truyền tải đến các em những câu chuyện nhân văn, nhân hậu, đây cũng là mong muốn của đội ngũ những người làm nội dung”, bà Lê Thị Thuý Sen nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT, bày tỏ, thông qua sân chơi này, FPT IS kỳ vọng sẽ cùng các cơ quan, đối tác chung tay ươm mầm một lực lượng dự bị vững vàng, những công dân số không chỉ giỏi công nghệ mà còn am hiểu tài chính, sẵn sàng kiến tạo giá trị và làm chủ kinh tế số trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, công dân hiện đại không chỉ cần giỏi kiến thức chuyên môn mà còn phải có kỹ năng quản lý tài chính cá nhân thông minh, tự chủ. Đây không chỉ là yêu cầu của cuộc sống mà còn là một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, độc lập và sáng tạo.